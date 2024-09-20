Lufthansa'dan "Türkiye" şikayeti

Alman havacılık devi Lufthansa, Türkiye, Çin ve Körfez ülkelerinden havayolları şirketlerinin rekabet avantajlarına işaret ederek Alman ve Avrupalı siyasetçilere harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

Almanya'nın en büyük havayolları şirketi Lufthansa, sektörde artan rekabet nedeniyle son olarak Frankfurt-Pekin seferlerini sona erdirmeyi değerlendiriyor.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, şirketin tüm hatlardaki seferlerini sürekli olarak gözden geçirdiği ve optimize ettiği belirtilerek Frankfurt Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e yapılan günlük seferlerin de değerlendirmeye alındığı bildirildi. Kararın Ekim ayı içinde verileceği kaydedildi.

Daha önce Spiegel dergisi, Lufthansa'nın Münih Havalimanından Pekin'e günlük seferlerinin ise devam edeceğini bildirmişti.

"Türkiye, Çin ve Körfez ülkelerinden şirketler avantajlı"

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Avrupalı havayolları şirketlerinin Türkiye, Çin ve Körfez ülkelerinden şirketlerle "aşırı derecede eşitsiz" bir rekabet içinde olduğu belirtilerek "Bu ülkelerden tüm havayolu şirketleri, merkez lokasyondaki maliyetlerin ve sosyal standartların düşüklüğü ile hava taşımacılığı sektörüne yapılan devlet yatırımlarından yararlanıyorlar" denildi.

Açıklamada bu ülkelerden şirketlerin, AB ve ABD merkezli şirketlerden farklı olarak iki yılı aşkın süredir Ukrayna'daki savaşa rağmen Rus hava sahasından da yararlanabildiğine, güzergâhtaki kısalmanın da maliyet avantajı sağladığına dikkat çekildi.

Siyasilere harekete geçme çağrısı

Lufthansa, Avrupalı havayolu şirketlerinin giderek artan bir şekilde siyasî çerçeve koşullarla karşı karşıya kaldıkları, bunun da uluslararası rekabet gücünü tek taraflı olarak zayıflattığı şikayetinde bulundu.

Şirket sözcüsü, siyasetin çıkardığı zorluklar arasında, ücret ve kesintilerdeki artış, düzenleyici vergilerin yüksekliği, çevreyle ilgili kuralların artması ve altyapı yetersizliği gibi faktörleri saydı, Almanya ve AB'deki siyasetçileri, Avrupalı havayolu şirketlerini uluslararası rekabette zor duruma sokan koşullara karşı harekete geçmeye çağırdı.

rtr/BK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?