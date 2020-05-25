Lufthansa'dan AB'nin yardım koşuluna red

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketinin içeriği konusunda haftalardır süren müzakere ve tartışmaların ardından 9 milyar euroluk paket üzerinde varılan uzlaşmayı şirketin denetleme kurulu şimdilik onaylamadı. Kurtarma paketi konusundaki kararını şimdilik erteleyen denetleme kurulunun, Brüksel'in bazı şartlarını kabul etmedi.

9 milyar euro hacminde olması planlanan kurtarma paketinin 3 milyar euroluk bölümünün Alman kamu kalkınma bankası KfW kredisi şeklinde olması ve devletin hisse payının ilk etapta yüzde 20 olması öngörülüyordu. Ayrıca Lufthansa'nın başka bir şirket tarafından devralınması tehdidi ile karşı karşıya kalması gibi istisnai durumlarda da bu hissenin yüzde 5 oranında artırılabileceği kaydedilmişti.

Paketin hayata geçebilmesi için devletin korona krizinde acil durumlarda önemli şirketlere hissedar olabilmek için oluşturduğu Ekonomi İstikrar Fonu'nun yönetiminin kurtarma paketini onaylamasının ardından, paketin Lufthansa'nın ilgili kurulları ve AB Komisyonu'nun da onayını alması gerekiyordu.

Slot anlaşmazlığı

Lufthansa denetleme kurulunun, şirketin üçte iki piyasa payına sahip olduğu Frankfurt ve Münih havalimanlarında kalkış ve inişlerdeki slotlarından, yani uçaklara tahsis edilen saat dilimlerinden kalıcı olarak vazgeçmesi şeklindeki Avrupa Birliği'nin (AB) koşulunu kabul etmediği bildirildi.

Lufthansa, Ekonomik İstikrar Fonu kurtarma planının halen havayolu için "tek uygulanabilir alternatif" olarak görüldüğünü ve şirketin hub'ı yani aktarma merkezi olan havalimanlarındaki konumunu ve borçlarını ödeme kabiliyetini "zayıflatacak" AB talepleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini açıkladı.

Konuya yakın bir kaynak, iki havalimanındaki 12 ila 300 jetin kullandığı 72 saat diliminden vazgeçmesi konusunda Brüksel ile Lufthansa arasında görüşmeler yapıldığını söyledi.

Lufthansa'nın yardımları geri ödedikten sonra saat dilimlerini geri almak istediği ancak AB Komisyonu'nun bunu kabul etmediği ve durumun kalıcı olmasını istediği belirtiliyor. AB Komisyonu konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier kurul kararından sonra Brüksel'in planı yine de onaylamasını beklediğini söyledi. Altmaier "stratejik varlıkların satılmasından kaçınmanın sadece Almanya'nın değil AB'nin de yararına olacağının" altını çizdi.

Dünyada koronavirüs krizi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları sonucu uçuşlar durma noktasına gelirken pek çok ülkede havayolu şirketleri devlet yardımına başvurdu.

İflas tehdidi

Lufthansa planlanan mali yardım konusunda kararın hızlı verilmesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde şirketin iflas tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu mesajını vermişti.

Almanya'nın en büyük havayolları şirketi bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında, bir önceki yıl taşınan yolcu sayısının sadece yüzde 1'ine ulaşabildi. Şirketin koronavirüs krizi nedeniyle aylık kaybının 800 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor.

Şirket, diğer iştiraklerinin bulunduğu Avusturya, İsviçre ve Belçika'nın hükümetlerine de yardım için başvurmuştu. Şirketin internet sayfasındaki bilgilere göre, Lufthansa'nın 138 bin çalışanı bulunuyor.

Reuters, AFP/SSB, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe