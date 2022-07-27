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Frankfurt Havalimanı'ndaki "Bu kontuar grev nedeniyle maalesef kapalıdır" ibaresi
Frankfurt Havalimanı'ndaki "Bu kontuar grev nedeniyle maalesef kapalıdır" ibaresiFotoğraf: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance
EkonomiAlmanya

Lufthansa grevi: Almanya'da havalimanlarına sessizlik çöktü

30 dakika önce

Lufthansa havayolu şirketinin yer personelinin greve gittiği Almanya'da başta Frankfurt olmak üzere birçok havalimanında terminaller sessizliğe büründü. Grev nedeniyle bini aşkın uçuş iptal edildi.

https://www.dw.com/tr/lufthansa-grevi-almanyada-havalimanlar%C4%B1na-sessizlik-%C3%A7%C3%B6kt%C3%BC/a-62611733

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın havalimanı personelinin bir günlüğüne greve gitmesi, binden fazla uçuş iptalini de beraberinde getirdi.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketi, bugün planlanan bin 160 uçuştan 725'inin grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Lufthansa iptal ettiği uçuş sayısını 646 olarak duyurmuştu. Ancak Lufthansa personelinden yardım alan başka havayolu şirketleri de olduğu için iptal edilen uçuş sayısı arttı.

Deutschland Frankfurt | Streik Lufthansa | Anzeige gestrichene Flüge
Fotoğraf: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Fraport sözcüsü, Frankfurt havalimanının ağırlıklı olarak Lufthansa tarafından kullanılan 1 numaralı terminalinin sabah saatlerinden beri oldukça sessiz olduğunu belirtti.

Başta Münih olmak üzere diğer kentlerdeki havalimanları da grevden etkilendiği için Almanya genelinde iptal edilen uçuşların sayısı bini aşıyor.

Grevden etkilenen tatilciler açısından "üzücü bir gün" olduğunu belirten Lufthansa, iş bırakma eyleminin gereksiz ve orantısız olduğunu savundu.

Lufthansa çalışanlarının grevi 28 Temmuz Perşembe günü yerel saatle 6'da sona erecek.

Deutschland Verdi-Warnstreik bei Lufthansa – Frankfurt/Main
Fotoğraf: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Zam oranı konusunda anlaşma sağlanamıyor

Yaklaşık 20 bin Lufthansa çalışanı, Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından Verdi'nin çağrısı üzerine greve gitmişti.

Verdi, havalimanlarında personel açığından kaynaklanan iş yükü ve yüksek enflasyon oranını gerekçe göstererek işçilerin maaşlarının önümüzdeki bir yıl için ayda en az 350 euro artırılmasını talep ediyor. Lufthansa ise yüzde 9,5 oranında bir zamma tekabül eden bu talebi reddediyor.

Lufthansa yılın geri kalanı için ayda 150 euro artış, Ocak'ta 100 euro daha zam ve şirketin mali tablosuna bağlı olarak 2023'ün ortasında da yüzde 2'lik zam daha önermişti.

Ancak Verdi, bu zam teflifinin Almanya'da Haziran'da yüzde 8,2 olan enflasyon karşısında yetersiz olduğunu belirtmişti.

Verdi ve Lufthansa üçüncü tur müzakereler için 3 Ağustos'ta yeniden masaya oturacak.

Verdi sendikasının liderlerinden Marvin Reschinsky, "Lufthansa'nın önümüzdeki hafta da inadını sürdürmesi ve teklifini geliştirmemesi hâlinde" yeni grevlerle karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

DW,rtr,dpa/CÖ,EC

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