Lufthansa "Avrupa'nın en büyüğü" oldu

Alman havayolları şirketi Lufthansa 2018 yılında da Avrupa'nın en büyük havayolu unvanını koruduğunu açıkladı. Şirketin Frankfurt'taki merkezinden yapılan açıklamada, Lufthansa ve bünyesindeki Eurowings, Swiss Airlines ve Austrian Airlines'ın geçen yıl toplam 142 milyon 300 bin yolcu taşıdığı bildirildi.

Lufthansa 2017 yılında Almanya'nın en büyük ikinci havayolları şirketi AirBerlin'in iflasının ardından yeniden Avrupa'nın en büyüğü konumuna yükselmişti. Lufthansa ve kardeş şirketleri 2017 yılında yaklaşık 130 milyon yolcu taşımıştı.

2018'de yolcu sayısını yüzde 10 artıran şirket 142 milyonu aşarak tarihindeki en fazla yolcu sayısına ulaşmış oldu. Yolcu sayısındaki artışta iflas eden AirBerlin'in bazı bölümlerinin satın alınmasının da rol oynadığı belirtiliyor. Lufthansa bünyesindeki Eurowings, Air Berlin'den 77 uçak ve çok sayıda çalışanı bünyesine katmıştı.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada koltuk doluluk oranında da yüzde 0,5'lik artış yaşandığı ve yüzde 81,4 ile şimdiye kadarki en yüksek doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi.

THY altıncı sırada

Dünyanın en fazla destinasyona uçan havayolları şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) ise Avrupa'nın en büyük havayolu şirketleri sıralamasında altıncı sıradaki yerini korudu.

2016'da 62 milyon 800 bin olan yolcu sayısını 2017'de 68 milyon 610 bine yükselten THY, 2018'in kasım ayına kadarki dönemde 69 milyon 700 binlik yolcu sayısına ulaştı. THY'nin iç hat uçuşları dışında 121 ülkede 255 kente uçuşları bulunuyor.

2016'da Avrupa'nın en büyük havayolu şirketleri listesinde birinciliği Lufthansa'nın elinden alan İrlandalı Ryanair şirketi ise yaklaşık 139 milyon yolcuyla 2018'de ikinci sırada yer aldı.

DW,dpa/BK,HT

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