Lufthansa üç yıldan beri ilk kez zarar etti

Alman havacılık devi Lufthansa 2016 yılından bu yana yılın ilk çeyreğinde ilk kez zarar etti. Zararın boyutu analistlerin ortaya koyduğu beklentilerin de üzerinde oldu. Avrupalı havayolu şirketlerinin gelirlerinin, yılın ilk aylarında talebin diğer aylara oranla düşük seyretmesi açısından daha az olması beklenti dahilinde olsa da operasyonel kayıpların 336 milyon euroyu bulması uzmanları da şaşırttı. Fransız Société Générale (SocGen) bankası analistlerinden Michael Kuhn, Lufthansa'daki operasyonel kaybın uzmanları bile şaşırttığı açıklamasını yaptı. Lufthansa 2018'in son çeyreğinde 52 milyon euro fazla elde etmişti.

Lufthansa yönetimi, yıla zayıf bir başlangıçla giren şirketin yıl sonu beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre Lufthansa'nın bu yıl operasyonel marjının (ticari faaliyetlerden elde edilen kâr) 2018'de kaydedilen yüzde 7,9'luk seviyenin ardından yıllık toplamda yüzde 6,5 ila yüzde 8,0 aralığına düşmesi bekleniyor.

Bilet fiyatları artabilir

Geçici rakamlara göre Lufthansa'nın cirosu ilk üç ayda hafif bir yükselişle 7,9 milyar euroya ulaştı. Operasyonel zarara neden olarak ise yakıt masraflarındaki yaklaşık 200 milyon euroluk artış ve Avrupa genelinde havayolu şirketleri arasında artan rekabet gösterildi. Lufthansa bunun bilet fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığını açıkladı. Buna göre şirket, düşük fiyat verebilmek için kârından düşmeyi tercih etti. Ancak Lufthansa Mali İşler Yöneticisi Ulrik Svensson yaz aylarında rakamların Lufthansa'nın yararına doğru değişmesini beklediklerini ayrıca bilet fiyatlarında artış olabileceğini aktardı.

Borsanın tepkisi

Lufthansa'nın açıkladığı rakamlar yatırımcıda olumsuz etki yarattı. Pazartesi akşamı borsanın kapanışının ardından gelen açıklamaların ardından Lufthansa hisseleri salı günü Frankfurt borsasında yüzde 4 değer kaybına uğradı. Ancak değer kaybı ilerleyen saatlerde yüzde 2 düzeyinde korundu.

DW,dpa,MK/EC

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