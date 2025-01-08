Los Angeles'ta orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangınlarının yerleşim yerlerini de tehdit etmesi üzerine binlerce kişi tahliye edildi. Kentte verilen tahliye kararı yaklaşık 30 bin kişiyi etkiledi. Pacific Palisades bölgesinde trafiğin sıkışması nedeniyle çok sayıda kişi arabalarını bırakarak yaklaşık bin 260 hektarlık bir alana yayılan alevlerden yürüyerek kaçmak zorunda kaldı. Kentin kuzeyindeki Pasadena bölgesinde de alevler yüzlerce hektarlık alana yayıldı.

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, alevlerin sardığı bölgelerde tahliyelerde yaşanan kargaşaya rağmen, ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi. Yüzlerce itfaiyeci, karadan ve havadan yangınların söndürülmesi için mücadele ediyor. Ancak şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Pacifi Palisades bölgesi sakinleri yangından yürüyerek kaçmak zorunda kaldı. Fotoğraf: Mike Blake/REUTERS

İki bölgede yangın çıktı

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki yangınlardan ilki yerel saatle Salı sabahı çıktı. Kentte milyonlarca dolarlık villaların bulunduğu Pacific Palisades bölgesini etkisi altına alan alevler kısa sürede yayıldı. Çok sayıda evi alevler sardı. Bölgede trafiğin tıkanması nedeniyle itfaiyenin yol açmak için araçları buldozerlerle itmesi sonucu çok sayıda araç ezildi.

Yerel saatle Salı akşamı ise yangın Passadena bölgesini de etkisi altına aldı. Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi (CalFire) bölgede yangının kısa süre içinde 400 hektarlık alanı etkisi altına aldığını bildirdi. Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Antony Marrone, tehlikenin henüz geçmediğini, rüzgarın artmasının beklendiğini söyledi.

Rüzgarın şiddetlenmesi bekleniyor

Şiddetli rüzgarın alevlerin yayılmasına neden olduğu belirtiliyor. Kaliforniya'da kışları etkili olan Santa Ana rüzgarlarının son yılların en şiddetli fırtınasına dönüşebileceği tahmin ediliyor. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin tahminlerine göre rüzgarın hızının saatte 160 kilometreye ulaşması bekleniyor. En yüksek seviyede orman yangını tehlikesinin de Perşembe akşamına kadar süreceği öngörülüyor.

Şiddetli rüzgar yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Fotoğraf: Etienne Laurent/AP Photo/picture alliance

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Başkan Joe Biden'ın yangınla mücadele için her türlü desteğe onay verdiğini açıkladı. Seçilmiş Başkan Donald Trump ise Demokratların iktidarda olduğu Kaliforniya eyaletine yangın yardımı yapmama tehdidinde bulunmuştu.

AFP, dpa/JD, CÖ

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