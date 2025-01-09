Los Angeles: Orman yangınlarında beş ölü

ABD'nin Los Angeles kentindeki orman yangınlarında en az beş kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınlar nedeniyle bölgede 100 bin kişi tahliye ediliyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınlarında en az beş kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin en büyük ikinci kentinde büyük tahribata yol açan yangınlarda yaklaşık bin 500 bina yandı, 100 binden fazla insan için tahliye kararı verildi.

Bölgede şiddetli rüzgârın kuru hava koşullarıyla birleşmesi, yangınlarda alevlerin evler arasında hızla yayılmasına neden oluyor.

Anthony Marrone İtfaiye Şefi Anthony Marrone, itfaiye ekiplerinin yangınların hızı ve boyutuyla baş etmeye çalıştığını söyledi. Marrone, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama olmuyor. Los Angeles'ta bununla baş edebilmek için yeterli sayıda personelimiz yok" dedi.

Fotoğraf: David Swanson/REUTERS

Gana'daki resmi ziyaretini yarıda keserek ABD'ye dönen Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da düzenlediği basın toplantısında "Bu ateş fırtınası gerçekten büyük" diye konuştu. Bass, yangınların havadan söndürülmeye çalışıldığını ve rüzgârların Salı akşamınki kadar olmasa da hâlen "çok değişken" olduğunu belirtti.

Bölgede Salı günü başlayan yangınlarda şu ana dek binlerce hektarlık alan yandı.

ABD Başkanı Joe Biden yangınlardan etkilenen bölgeyi, felaket bölgesi ilan etti. Bu karar, bölgenin federal bütçeden faydalanmasına imkân tanıyacak.

ABD Savunma Bakanlığı da yangınlarla mücadele için Kaliforniya'ya ilave personel ve ekipman gönderileceğini duyurdu.

Hollywood da tehdit altında

İtfaiye yetkilileri, Çarşamba akşamı Hollywood Hills mahallesinde yeni bir yangın daha çıktığını açıkladı. Böylece Los Angeles Bölgesi'ndeki orman yangınlarının sayısı altıya yükseldi.

Hollywood Hills bölgesindeki yangında alevlerin üzerine helikopterle su dökülüyor. Fotoğraf: Ethan Swope/AP Photo/picture alliance

Dünyaca ünlü film endüstrisinin simge adreslerinden Hollywood Bulvarı ve Mulholland Drive gibi yerlerin içinde bulunduğu bir alan için de tahliye emri verdi.

Bu bölgede Oscar ödüllerinin verildiği Dolby Tiyatrosu da bulunuyor. Yangınlar nedeniyle Oscar adaylarının kamuoyuna açıklanacağı tarih şimdiden iki gün ileri alındı. Adaylar 17 Ocak yerine 19 Ocak'ta açıklanacak.

DW,Reuters,AFP,dpa,AP/CÖ,EC

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