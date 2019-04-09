Londra'ya 31 Ekim'e kadar ek süre

Avrupa Birliği (AB)'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ve İngiltere Başbakanı Theresa May Perşembe gecesi Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı. AB İngiltere'ye 31 Ekim'e kadar ek süre tanıdı.

May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanması için Brüksel'in Londra'ya tanıdığı süre 12 Nisan Cuma günü doluyordu. İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası anlaşmayı üç kez reddettiği için, ek süre kararı çıkmaması halinde İngiltere'yi "hard Brexit" de denilen Birlik'ten anlaşmasız şekilde ayrılma seçeneği bekliyordu.

Erteleme kararı sonrasında İngiltere'nin iyi bir çözüm bulabilmek için yaklaşık altı ay zamanı olduğunu belirten AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, bu sürecin nasıl işleyeceğinin tamamen İngiltere'nin elinde olduğunu vurguladı. İngiltere'nin halihazırdaki anlaşmayı yeniden oylayabileceğini, stratejisini yeniden gözden geçirebileceğini ya da AB'den ayrılmaktan vazgeçebileceğini belirten Tusk "Lütfen bu zamanı boşa harcamayın" çağrısını yaptı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Theresa May

Macron uzun bir ertelemeye karşıydı

Almanya Başbakanı Angela Merkel "çok yoğun ve çok iyi bir akşam" geçirdiklerini kaydederek, varılan uzlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AB'li diplomatların verdiği bilgilere göre zirve sırasında Merkel ve diğer birçok lider daha uzun süreli bir ertelemeden yana görüş bildirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise kısa bir süre ve İngilizler için sert koşullar talep etti.

AB ve İngiltere arasındaki en önemli anlaşmazlık nokralarından birini 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri konusunda izlenecek plan oluşturuyordu. AB, İngiltere'nin yaz aylarında halen AB üyesi olması, ancak parlamento için milletvekili seçmemiş olması durumunda bunun bazı hukuki zorluklar yaratmasından endişe ediyor. Daha önce üç kez Avam Kamarası’nda reddedilen Brexit anlaşmasını yakın zamanda parlamentodan geçirebileceğine inanan May ise bunun gerçekleşmemesi durumunda seçime katılmak için hazırlanacakları sözünü verdi.

Birçok Avrupalı politikacı ise İngiltere'nin AB'den çıkarayak Parlamentoya milletvekili göndererek yeni AB Komisyonu Başkanı seçimi gibi önemli konularda karar verme imkanı olmasına eleştirel yaklaşıyor. Öte yandan AB, getirilen ek süreye İngiltere'nin bundan sonra önemli AB kararlarını engellememesi şartını getirdi.

Londra hükümetinden bir sözcü May'ın zirve sonuçlarını Perşembe günü Avam Kamarasına sunacağını, ancak bugün için herhangi bir oylama planlanmadığını kaydetti.

dpa/BW,SSB

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