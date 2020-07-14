Londra’da vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis görevden uzaklaştırıldı

Londra'da gözaltına alınan bir siyah vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis memuru görevinden uzaklaştırıldı. İngiltere Polis Teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan açıklamada bir diğer polisin ise dışarıdaki operasyonlara katılmayacağı ve bundan böyle büro işlerinde görevlendirileceği belirtildi. Söz konusu olayın bağımsız polis denetleme dairesince de inceleneceği duyuruldu. Olayı "aşırı derecede ürkütücü" olarak nitelendiren Scotland Yard, polisin gözaltına alırken kullandığı tekniğin "endişe verici" olduğunu belirterek, polislerin eğitiminde böyle bir uygulamanın öğretilmediğini kaydetti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da twitter üzerinden yaptığı açıklamada, olayın "çok kaygı verici" olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 16 Temmuz Perşembe günü iki polis memurundan birininin, silah taşıdığından şüphe edilen yerde yatan, elleri kelepçeli siyah vatandaşın boynuna diziyle bastırdığı görülüyor. Gözaltındaki vatandaşın sık sık "Boynumdan çekil" dediği, olay yerindeki görgü tanıklarının da polise müdahale ederek, söz konusu vatandaşı bırakmasını talep ettiği de söz konusu görüntülerde dikkat çekiyor.

Floyd'un ölümünü hatırlattı

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde, geçen Mayıs ayında gözaltına alınırken polis memuru tarafından boynuna yapılan baskı sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitiren George Floyd'u akıllara getirdi. Floyd'u gözaltına alan polis memuru da diziyle Floyd'un boynuna bastırmış, daha sonra hayatını kaybeden Floyd bu esnada sık sık "nefes alamıyorum" demişti.

dpa,AFP / HT,ET

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