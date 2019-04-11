 Londra′da Ukrayna elçiliği önünde güvenlik alarmı | DÜNYA | DW | 13.04.2019

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DÜNYA

Londra'da Ukrayna elçiliği önünde güvenlik alarmı

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisine ait araca, başka bir araç tarafından iki kez arka arkaya çarpılması üzerine Londra polisi şüpheli araca ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı.

ARŞİV

ARŞİV

Londra'nın batısındaki Holland Park'taki Ukrayna büyükelçiliği binası önünde güvenlik alarmı yaşandı. Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Natalya Galibarenko'ya ait araca park halindeyken, bir başka otomobilin iki kez çarpması üzerine polis devreye girdi.

Polisin şüpheli araca ateş açması ile sonuçlanan olayda yaralanan olmadığı açıklandı. Kimliği açıklanmayan 40 yaşlarındaki erkek sürücünün yakalanarak, polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Polis, Londra'da öğleden sonra yaşanan olayın terör eylemi olarak görülmediğini açıkladı.

Büyükelçilikten olaya ilişkin yapılan açıklamada "Polis hızlıca çağrıldı ve şüphelinin aracı engellendi. Ancak polisin tüm çabalarına rağmen büyükelçinin aracına tekrar çarptı. Bunun üzerine polis, şüphelinin aracına ateş açtı" ifadesine yer verildi.

AP,AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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