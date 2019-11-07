Londra'da Suriye zirvesi düzenlenecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde bugün Almanya, Fransa ve İngiltere'nin temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Londra'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında 3-4 Aralık tarihlerinde bir Suriye zirvesi gerçekleşeceğini duyurdu. Liderler düzeyinde yapılacak görüşmenin gündemini katılımcı ülkelerin temsilcileriyle ele aldıklarını belirten Kalın, NATO zirvesinde görüşülecek konuların ve Suriye bağlamında izlenecek adımların değerlendirildiğini anlattı.

"NATO zirvesi marjında yapılacak"

"Barış Pınarı Harekâtı"ndan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Suriye'deki sürecin ele alınması için davet gönderdiğini söyleyen Kalın, buluşma yeri olarak önce İstanbul, Şanlıurfa ya da Gaziantep'in önerildiğini, ancak çeşitli gerekçelerle toplantının NATO zirvesine kadar yapılamayacağının anlaşıldığını söyledi.

Kalın bunun üzerine Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak olan NATO zirvesi marjında dörtlü buluşmanın yapılmasının kararlaştırıldığını vurguladı.

Mültecilerin geri gönderilmesi

Katılımcı ülkelerin temsilcileri ile yapılan görüşmede mültecilerin geri dönüşü, güvenli bölgenin kurulması ve bundan sonraki siyasi süreçle ilgili neler yapılabileceğinin de masaya yatırıldığını kaydeden Kalın, "Barış Pınarı Harekatı"nın Tel Abyad ve Resulayn bölgesinden başlamak üzere Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölgenin kurulmasına imkan sağladığını, bunun da mültecilerin geri dönüşüyle ilgili olumlu bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecileri yerleştirmek istiyor.

DW,HS,AÜ

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