Londra'da Brexit çatlağı: İki bakan istifa etti

Avrupa Birliği'nden ayrılmak için Brüksel ve Londra arasında varılan taslak anlaşmaya kabine tarafından onay verilmesinin ardından ilk istifa kararı, Birleşik Krallık'ta Brexit Bakanı olarak görev yapan Dominic Raab'ten geldi. Raab, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmayı protesto için koltuğunu bıraktı.

Raab, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "AB ile anlaşmamızda yer alan koşulları vicdanı rahat bir şekilde desteklemem mümkün değil" diyerek May'e sunduğu istifa mektubunu paylaştı.

Raab mektubunda kararına gerekçe olarak iki noktayı gösterdi. Raab, Kuzey İrlanda konusundaki önerilerin Birleşik Krallık'ın bütünlüğüne tehdit oluşturduğunu ve AB ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanana dek geçerli olacak mekanizmanın süresiz olmasının AB'ye Birleşik Krallık'ın birlikten ayrılmasını engelleyecek veto hakkı sağladığını savundu.

Raab'ın ardından Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de istifa ettiğini açıkladı. McVey, Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasının referandum sonuçlarının gereğini yerine getirmediğini söyledi. McVey, istifa mektubunda, "'Anlaşma sağlamamak kötü bir anlaşma yapmaktan iyidir' anlayışından 'Herhangi bir anlaşmayı yapmak hiç anlaşma yapmamaktan iyidir' anlayışına vardık" sözleri ile hükümetin AB ile yürttüğü müzakereleri eleştirdi.



Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkış sürecine ilişkin taslak anlaşma, dün May'in kabinesi tarafından onaylanmıştı. May, yaklaşık beş saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 585 sayfalık anlaşma taslağının onaylanmasını, "tüm Birleşik Krallık'ın çıkarlarına en uygun karar" olarak tanımlamıştı.

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18 ay süren pazarlıkların ardından hazırlanan taslak metin, taraflar arasındaki ilişkiye dair yeni bir anlaşma yapılana dek AB ve Birleşik Krallık arasında geçici olarak "tek bir gümrük bölgesi" kurulmasını öngörüyor. AB içerisindeki Birleşik Krallık, Birleşik Krallık içerisindeki AB vatandaşlarının haklarının korunacağı belirtiliyor.

Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Birleşik Krallık parlamentosu ve AB ülkeleri tarafından da onaylanması gerekiyor. Avam Kamarası'nda yapılacak ilk oylamanın 18 Aralık'ta yapılabileceği belirtiliyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Avrupalı liderlerin anlaşmayı onaylayacağı zirvenin 25 Kasım'da yapılacağını açıklamıştı.

Birleşik Krallık'ta 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden ayrılma kararına destek vermişti. 46 milyondan fazla seçmenin oy verdiği referanduma katılım yüzde 72 seviyesinde gerçekleşmişti.

DW,rtr/ÖA,BÖ

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