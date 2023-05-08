Londra: Rusya Orta Asya kökenlileri askere almaya çalışıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna savaşı için Orta Asya kökenlileri orduya dahil etmeye çalıştığını öne sürdü. İddiaya göre Moskova dolgun bir maaş ve Rus vatandaşlığına hızlı geçiş vaadinde bulunuyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Moskova'nın Orta Asya kökenlileri yüksek maaş ve hızlandırılmış Rus vatandaşlığına geçme süreci vaatleri ile Rus ordusuna asker olarak kazandırmaya çalıştığını öne sürdü. Bakanlığın, Ukrayna Savaşı'na dair istihbarat birimlerinden elde ettiği ve kamuoyu ile paylaştığı günlük rapora göre, söz konusu askere alma faaliyeti için yetkililer camilerde ve göç merkezlerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmayı yürütenler arasında, Tacikçe ve Özbekçe bilen çok sayıda görevli olduğu iddia ediliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre, Rus ordusuna girmeyi kabul edenlere 2 bin 165 euroluk ön ödeme, sonrasında aylık 3 bin 770 euro maaş vadediliyor. Buna ek olarak, normal şartlar altında beş yıl süren Rus vatandaşlığına geçme sürecinin, asker olanlar için altı ay ila bir sene arasında tamamlanacağı sözü veriliyor. İngiliz istihbarat uzmanları, bu yolla askere alınanların "büyük ihtimalle, savaşta kayıpların çok olduğu cephenin ön saflarına gönderildiğine" işaret ederek Moskova'nın bu girişiminin sadece kısmen başarılı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın söz konusu çabasını, Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşa 400 bin gönüllü asker gönderme planının bir parçası olarak gören İngiltere, "(Rus) yetkililerin, ülkedeki hoşnutsuzluğu asgari düzeye indirmek için herhangi bir açık zorunlu seferberliği mümkün olduğunca geciktirmeye çalıştığını" öne sürdü.

Ukrayna savaşının başından bu yana, savaşın gidişatına dair istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilerden derlenen raporları günlük olarak yayınlayan İngiltere Savunma Bakanlığı'nın bu faaliyeti, Moskova taraffından dezenformasyon kampanyası olarak nitelendiriliyor.

dpa / ET,BK

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