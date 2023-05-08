  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Rus ordusunun asker adayları - (11.10.2022 / Yegorşino)
Rus ordusunun asker adayları - (11.10.2022)Fotoğraf: Donat Sorokin/dpa/TASS/picture alliance
PolitikaRusya

Londra: Rusya Orta Asya kökenlileri askere almaya çalışıyor

8 Mayıs 2023

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna savaşı için Orta Asya kökenlileri orduya dahil etmeye çalıştığını öne sürdü. İddiaya göre Moskova dolgun bir maaş ve Rus vatandaşlığına hızlı geçiş vaadinde bulunuyor.

https://p.dw.com/p/4R3YC

İngiltere Savunma Bakanlığı, Moskova'nın Orta Asya kökenlileri yüksek maaş ve hızlandırılmış Rus vatandaşlığına geçme süreci vaatleri ile Rus ordusuna asker olarak kazandırmaya çalıştığını öne sürdü. Bakanlığın, Ukrayna Savaşı'na dair istihbarat birimlerinden elde ettiği ve kamuoyu ile paylaştığı günlük rapora göre, söz konusu askere alma faaliyeti için yetkililer camilerde ve göç merkezlerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmayı yürütenler arasında, Tacikçe ve Özbekçe bilen çok sayıda görevli olduğu iddia ediliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre, Rus ordusuna girmeyi kabul edenlere 2 bin 165 euroluk ön ödeme, sonrasında aylık 3 bin 770 euro maaş vadediliyor. Buna ek olarak, normal şartlar altında beş yıl süren Rus vatandaşlığına geçme sürecinin, asker olanlar için altı ay ila bir sene arasında tamamlanacağı sözü veriliyor. İngiliz istihbarat uzmanları, bu yolla askere alınanların "büyük ihtimalle, savaşta kayıpların çok olduğu cephenin ön saflarına gönderildiğine" işaret ederek Moskova'nın bu girişiminin sadece kısmen başarılı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın söz konusu çabasını, Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşa 400 bin gönüllü asker gönderme planının bir parçası olarak gören İngiltere, "(Rus) yetkililerin, ülkedeki hoşnutsuzluğu asgari düzeye indirmek için herhangi bir açık zorunlu seferberliği mümkün olduğunca geciktirmeye çalıştığını" öne sürdü.

Ukrayna savaşının başından bu yana, savaşın gidişatına dair istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilerden derlenen raporları günlük olarak yayınlayan İngiltere Savunma Bakanlığı'nın bu faaliyeti, Moskova taraffından dezenformasyon kampanyası olarak nitelendiriliyor.

 

dpa / ET,BK

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Namık Keltek oyunu Köln'de kullandı

Yurt dışında seçimlere katılım arttı

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Kazanan aday beyin göçünü tersine çevirebilir mi?

Kazanan aday beyin göçünü tersine çevirebilir mi?

Eğitim12 saat önce
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

"Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"

"Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"

Politika16 saat önce

Alman siyasetçiler: Demokrasinin kazanmasını umuyoruz

Alman siyasetçiler: Demokrasinin kazanmasını umuyoruz

Politika20 saat önce

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Politika9 Mayıs 2023
Türkei Osman Kavala Menschenrechtspreis

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

İnsan Hakları8 Mayıs 2023
Kemal Derviş

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Ekonomi8 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön