Lockerbie faciası: ABD Libyalı bombacıyı yakaladı

Bir ABD yolcu uçağına 34 yıl önce düzenlenen, 270 kişinin öldüğü Lockerbie saldırısında bombayı imal etmekle suçlanan bir Libya vatandaşının ABD tarafından gözaltına alındığı bildirildi. 21 Aralık 1988'de Londra'dan New York'a giden PanAm havayolları şirketine bağlı yolcu uçağı, kalkıştan 38 dakika sonra İskoçya'nın Lockerbie kenti üzerinde infilak etmiş, 190'ı ABD vatandaşı, toplam 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Lockerbie faciasıyla ilgili soruşturmayı yürüten İskoçya Başsavcılığı, gözaltına alınan kişinin kimliğini Ebu Agila Muhammed Mesud olarak açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı, gözaltına alınan kişinin sorgu için Washington'da hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi. Eski bir ajan olduğu belirtilen Mesud'un, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin önde gelen bomba yapımcılarından olduğu kaydedildi.

Nasıl yakalandı?

Mesud'un ABD tarafından nasıl gözaltına alındığı konusunda ise belirsizlik sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü ayrıntıların kısa süre içinde açıklanacağını belirtirken "New York Times" gazetesi, Mesud'un Amerikan iç istihbarat servisi FBI tarafından tutuklandığını ve şu an ABD'ye iade işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

Mesud'a yönelik dava ABD'de iki yıl önce açılmıştı. Mesud, o dönem, Berlin'deki La Belle adlı diskoteğe 1986 yılında düzenlenen, iki ABD askeri ile bir Türk kadının yaşamını yitirdiği saldırıda rol oynadığı suçlamasıyla Libya'da hapiste bulunuyordu. İngiliz kamu yayıncılık kuruluşu BBC, geçen ay yayımladığı bir haberde Mesud'un Libya'da bir militan grup tarafından kaçırıldığını bildirmişti.

Tek hükümlü 2012'de ölmüştü

ABD ve İskoçya'da Mesud hakkındaki soruşturmalar yıllardır sürüyor. Şimdiye kadar Lockerbie faciasıyla ilgili bir tek kişi hüküm giydi. 2001 yılında hapis cezasına çarptırılan eski Libya istihbarat subayı Abdülbaset Muhammed el Migrahi, sağlık sorunları nedeniyle 2009 yılında İskoçya'daki hapishaneden tahliye edilmiş, ve 2012'de Libya'nın başkenti Trablus'ta ölmüştü. El Migrahi, öldüğü tarihe kadar suçsuz olduğunu savunmuştu.

İskoçya Başsavcılığı, Lockerbie faciasıyla ilgili soruşturmaların ABD makamlarıyla koordinasyon halinde sürdürüleceğini belirtirken faciada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının Mesud'un ABD tarafından yakalandığına dair bilgilendirildiğini kaydetti.

Lockerbie fazciası, Birleşik Krallık egemenlik alanında şimdiye kadar düzenlenen en ağır saldırı olma özelliği taşıyor. Libya 2003 yılında saldırıyla ilgili sorumluluk üstlenerek kurban yakınlarına 2,7 milyar dolar tazminat ödemişti.

AFP/BK,HT