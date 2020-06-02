LKZ: ABD artık örnek bir ülke değil

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesi sonrasındaki gelişmeleri, aralarında eski başkanların da olduğu, ülkenin önde gelen siyasetçilerinin söylemleri üzerinden değerlendiriyor:

"Senatör Chris Coons yaşananları, 'Ülke sanki 1918'deki İspanyol Gribi salgınını, 1929'da yaşanan borsa çöküşünü ve 1968 yılındaki ırkçılık karşıtı eylemleri aynı anda yaşıyor' sözleri ile anlatıyor. Ancak devletin başında, kendi etrafında dönüp duran, bunu yaparken çevresine çokça zarar veren ve çok az şey geliştiren empati yoksunu beceriksiz bir popülist var. Önümüzdeki Kasım ayında Donald Trump'ı mağlup etmek isteyen Demokrat Joe Biden da tabii ki rakibini eleştiriyor. Bunu açıklamalarının satır aralarında yapan bir isim ise, kendi Cumhuriyetçileri'ni tanıyamadığını ifade eden eski Başkan George W. Bush. 1940'lı yıllarda dünyaya gelen bu iki siyasetçinin söylemlerindeki vurucu ana fikir, ABD'nin bugüne dek sistematik bir ırkçılık altında acı çektiği yönünde. Bunu ciddiye almak gerek. Zira bu gerçekten yeni bir söylem."

Aynı konuyu ele alan Ludwigsburger Kreiszeitung ise ABD'nin artık örnek bir ülke olmadığını ve Batı değerlerinden uzaklaştığını ifade ediyor:

"Hollywood ve pop kültürü, Kennedy ve Coca Cola. ABD pek çok Alman için özgürlüğün, maceranın ve güzel bir yaşamın sembolüdür. 'Amerikan Rüyası' bir zamanlar Almanya'nın batısındaki insanlarla, bunu sadece hayal edebilen, duvarın arkasındaki Doğu Almanları birleştiren bir olguydu. Ancak bu duygusal bağlar kopmaya başladı. ABD artık örnek bir ülke değil. Ne sosyal anlamda; koronavirüs salgınında etkileyici bir biçimde görüldüğü üzere, böyle zamanlarda orada hasta ya da işsiz olmamaya bakın, ne de kesinlikle siyasi anlamda. Toplum tamamen bölünmüş vaziyette: Yoksullar ve zenginler, şehir ve kırsal kesim, siyah ve beyaz. Buna ilaveten yaşanan onca şiddet. Devlet Başkanı ise mutlu bir şekilde golf oynuyor. ABD bu hali ile Batılı değerler topluluğundan da giderek uzaklaşıyor."

Almanya'nın, yaz tatili öncesinde 31 Avrupa ülkesine yönelik seyahat uyarısını kaldırma hazırlığı Hannoversche Allgemeine Zeitung'un kapsamlı bir şekilde sayfalarına taşıdığı gündem maddelerinden biri:

"Avrupa ülkelerine dönük seyahat uyarılarının kalkması, dertsiz tasasız bir tatile yeşil ışık yakıldığı anlamına gelmiyor. 2020 yazı zahmetli olacak. Havalandırma, el yıkama, sosyal mesafeyi koruma… Evdeki bu kurallar otellerde de geçerli. Kurallara riayet özellikle uzaklarda hayati önem taşıyor. Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin koronavirüs krizini düşük vaka sayıları ile geçirmelerinin nedeni deniz havası değil. Buralarda hükümetler, sağlık sistemlerindeki eksikliklerin farkında olduğu için henüz salgının erken safhasında katı sokağa çıkma kısıtlamaları uyguladı. Tatile gidenler bencilliklerinden ve düşüncesizliklerinden dolayı bunu sınamaya kalkmasın. "

Freie Presse gazetesi ise konuyla ilgili yorumunda, koronavirüs nedeniyle hayatımıza giren kısıtlamaların daha uzun süre varlığını sürdürebileceğine dikkat çekiyor:

"Önlemlerin kaldırılması için doğru vakit ne zaman? Hiç kimse bunu ciddi bir şekilde yanıtlayamaz. Aşıyı beklemek? Bu, sadece acı içinde kıvranan turizm sektörü için yıkıcı olmaz. Etkili bir aşının günün birinde bulunup bulunmayacağını kim bilebilir? Uzmanlar, HIV virüsüne karşı bir aşı geliştirmek için 20 yıldan fazla bir süredir çaba gösteriyor. O zaman bu yeni virüsle yaşamanın yolunu bulmamız lazım. Belli kısıtlamalr ve kuralların yanı sıra, yüksek düzeyde mantık ve dikkat daha uzun yıllar yaşamımıza eşlik edecek."

dpa / ET,JD

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