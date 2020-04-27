LK: İkinci salgın iflas dalgasına yol açabilir

Ludwigsburger Kreiszeitung, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in, Covid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük resesyonun yaşanabileceği yönündeki açıklamalarını mercek altına alıyor:

"Bu yıl, gayrisafi yurt içi hasılası yüzde altı oranında küçülebilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, bu ülkede, bu hızda bir düşüşe tanık olmamıştık. Ama bu beklenti bile iyimser olanı. Çünkü bunun için, pek çok uzmanın endişe ettiği ikinci bir salgın dalgasının yaşanmaması gerekiyor. İkinci bir dalganın yaşanması ise hiç tahmin edilemeyecek boyutlarda bir iflas dalgasına yol açabilir. Ancak bu kabus senaryosu gerçekleşmese bile, bu otomatik olarak Altmaier'in umduğu gibi ekonominin hızla kendisini toparlayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü devletin zoruyla faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan pek çok şirket çok ciddi boyutlarda borçlandı.”

Rhein-Zeitung ise, salgın nedeniyle Haziran ayı ortasına kadar uzatılan seyahat kısıtlamalarını yorum sütununa taşıyor:

"Bir zamanlar seyahat konusunda dünya şampiyonu olan, şimdilerde ise Çinliler ve Amerikalıların gerisinde kalan biz Almanlar için seyahat uyarıları neredeyse salgın nedeniyle uygulanan temas sınırlamalarından daha kötü… Evde kal! Bu sloganı 2020 tatil yılı için de kullanmalıyız. Bizler de ülkemizde turizm ve bağcılıkla geçinenlerle dayanışma sergileriz… Tanrı aşkına, bu yıl tatilimizi Rheinland-Pfalz eyaletinde geçirmememiz için herhangi bir neden var mı?”

Allgemeine Zeitung da yaz tatili tartışmalarını mercek altına alıyor:

"Yurttaşların büyük bir bölümünün kafasını seyahatler değil, ‘işimi kaybeder miyim? Kirayı ya da taksitlerimi ödeyebilir miyim?' gibi sorular kurcalıyor. İleri yaştakiler ise, ‘seyahat edip virüsü kapma riskine girmek yerine evde kalmamız daha iyi olmaz mı?' diye düşünüyor. Tatil sezonunda hangi fırsatlar sunulursa sunulsun, sektörün umut ettiğinden çok daha az insanın bunlardan faydalanmak isteyeceği kesin.”

Reutlinger General-Anzeiger gazetesi ise seyahat uyarısının Haziran ortasına kadar uzatılmasının turizm sektörüne zaman kazandırdığı görüşünde:

"Seyahat uyarısının uzatılması, özellikle seyahatler için ödenmiş paraların iadesi ile ilgili olarak hukuki çerçevenin netleşmesini sağladı. Seyahat büroları ve büyük tatil şirketlerinin oluşturduğu turizm sektörü güvenli planlama yapmak için zaman kazanmış oldu. Yaz tatili için durumun düzelebileceği umut edilebilir. Ancak buna kesin gözüyle bakmamakta da fayda var.

dpa/ DA, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe