Lizbon'da Delta alarmı: Kent iki gün kapandı

Portekiz'de Delta varyantının yol açtığı enfeksiyonların hızla artması nedeniyle başkent Lizbon'da yeni kısıtlamalar devreye girdi. Lizbon'a giriş ve çıkışlar Cuma'dan Pazartesi'ye kadar acil durumlar dışında kısıtlandı. Hükümet, Cuma öğleden sonra başlayıp Pazartesi sabahına kadar sürecek kısıtlama süresince 2 milyon 800 bin nüfuslu başkentten çıkışlara ve bu kente yapılacak ziyaretlere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yabancılar sadece istisnaî durumlarda girebilecek

Perşembe günü 928 yeni enfeksiyonun kaydedildiği Lizbon'da böylece 19 Şubat'tan bu yana en yüksek enfeksiyon seviyesine ulaşıldı. Başkentte tespit edilen vakaların sayısı ülke genelinde görülen yeni enfeksiyonların yaklaşık yüzde 75'ini oluşturdu. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekiz'de son 24 saatte bin 233 yeni vaka kayıtlara geçti.

Hükümet Sözcüsü Mariana Vieira da Silva, Lizbon'da şu sıralarda baskın şekilde yayılan koronavirüsün, ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğunu söyledi. Sözcü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür önlemleri almak kolay değil, ancak Lizbon'daki durumun tüm ülkeye yayılmaması için gerekli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Lizbon iki gün kapalı olacak

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Portekiz, kışın virüse karşı başarılı bir mücadele vermiş, ilkbaharda Avrupa'nın en düşük vaka sayılarına ulaşmayı başarmış ve 1 Mayıs'ta acil durum uygulamalarına son vererek normalleşme sürecine girmişti. Ancak Delta varyantındaki artış önlenemeyince ülke çapındaki 14 günlük insidans birkaç hafta içinde 55'ten 87'ye yükseldi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, daha önce yaptığı açıklamada olası bir kapanmayı reddederken, Devlet Başkan António Costa ise daha temkinli konuşmuş ve "Hiç kimse kapanmaya geri dönmek zorunda kalmayacağımızı garanti edemez" demişti.

Rusya'da da Delta alarmı

Moskova da korona enfeksiyonlarının sayısındaki yoğun artış nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını taraftarlara kapatma kararı aldı. Ayrıca binden fazla katılımcı ile yapılacak tüm eğlence etkinlikleri yasaklandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Cuma günü internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada eğlence kulüpleri ve diskoların da kapatıldığını belirterek "Bunu yapmak istemezdim, ama yapmak zorundayım" ifadesini kullandı.

Moskova'da korona önlemleri artırılıyor

Rus yetkililer, Cuma günü Moskova'da 9 binden fazla yeni enfeksiyon kaydedildiğini bildirdi. Bu artışın iki hafta öncesine göre üç kat ve korona pandemisinin başlangıcından bu yana görülen en yüksek sayı olduğu açıklandı.

Yetkililer, vaka sayılarındaki yoğun artışın nedeni olarak yeni virüs varyantlarından şüpheleniyor. Virüsün yayılmasında önceki korona dalgalarında görülmeyen "muazzam bir dinamik" gözlemlendiğini belirten Sobyanin, "Büyük olasılıkla daha agresif ve daha hızlı yayılan yeni varyantlarla uğraşıyoruz" dedi.

Rusya halen korona pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Enfeksiyon sayısı ülke çapında ve özellikle Moskova ve St. Petersburg'da artış eğiliminde. Ülkede aşılama kampanyası da aksıyor. Yaklaşık 12 milyon nüfuslu başkentte şimdiye kadar sadece 1 milyon 800 bin kişi en az bir doz aşı oldu.

Almanya'da tedbir çağrısı

Almanya'da vaka sayılarındaki düşüş sürerken, daha bulaşıcı olan Delta varyantı da endişelere neden oluyor. Varyantın önümüzdeki son baharda yeni bir korona dalgasına yol açmaması için vatandaşlardan daha temkinli ve dikkatli olmaları istendi.

Başbakan Angela Merkel, Brandenburg'da bulunan Schönefeld kentinde katıldığı Ulusal Havacılık Konferansında yaptığı konuşmada, sürekli yeni kısıtlamalarla karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek "Adım adım ve dikkatli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor" dedi.

"Delta baskın varyant olacak"

Sağlık Bakanı Jens Spahn da Almanya'da yayılmaya başlayan Delta mutantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Delta varyantının tüm enfeksiyonlardaki payının halen yüzde 6'yı aşmamasını olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Spahn, ancak oranın düşük olmasına karşın varyantın hızla yayıldığına dikkat çekti. Alman Sağlık Bakanı, "Aşı yaptırın, dikkatli olun, test yapın. Bunlar enfeksiyon sayısını daha da düşürmeyi ve yaz boyunca düşük tutmayı mümkün kılabilir" uyarısında bulundu.

Almanların yarıdan fazlası aşılandı

Ülke genelinde aşı kampanyasının devam ettiğini vurgulayan Spahn, şimdiye kadar halkın yarısından fazlasına tekabül eden yüzde 50,1'nin en az bir doz aşılandığını söyledi. Almanya'da şimdiye kadar 41 milyon 500 bin kişi ilk doz aşısını oldu. Halkın yüzde 29,6'sının ise iki doz aşı olduğunu ve böylece tam korumalı durumuna geldiklerini ifade eden Spahn, "Bu rakamlar bize güven veriyor" dedi.

Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) müdürü Lothar Wieler ise Delta varyantının en geç sonbaharda Almanya'da baskın varyant haline geleceğine dikkat çekti. RKI aynı dönemde ülke genelinde enfeksiyon sayısının da artmasını bekliyor. Bu nedenle vatandaşların temkinli davranmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Wieler, düşen vaka sayılarına karşın salgının henüz bitmediğini vurguladı. Wieler, "dikkatli ve küçük adımlarla açılmaya devam etmenin" önemli olduğunu belirtti.

dpa,DW/TY,HS

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