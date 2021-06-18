Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Lizbon

Lizbon, Portekiz'in başkenti. Atlantik Okyanusu kıyısında yaklaşık 550 bin kişinin yaşadığı kentin Fenikeliler tarafından kurulduğu sanılıyor.

Lizbon, 1531-1755 yılları arasında defalarca sallandı. Belem Kulesi ve Jeronimos Manastırı UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor. 8'inci yüzyılda Endülüs Emevilerinin eline geçen kent Arapça el Uşbuna olarak adlandırıldı. 10'uncu yüzyılda nüfusun çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyordu.

6464648 17.02.2021 A woman wearing a protective face mask crosses the street next to a trolley car at Luis De Camoes Square, in Lisbon, Portugal. The Portuguese parliament has authorised the renewal of the state of emergency until March 1st to allow measures to contain COVID-19. During the last two days, Portugal reported minimum data of coronavirus infections, positive news to which is added the country should receive first vaccines from Johnson & Johnson in the second quarter. Gustavo Valiente / Sputnik

Korona: Avrupa'da Delta endişesi büyüyor 18.06.2021

Lizbon, Delta varyantı kaynakları vaka sayısındaki artış nedeniyle iki buçuk gün boyunca giriş ve çıkışlara kapatıldı. Artan sayılar nedeniyle Rusya'da endişe hakim. Merkel ve Macron da Delta uyarısında bulundu.

Bu müze mutluluk saçıyor 01.06.2018

Avrupa'nın mutluluğa adanmış ilk pop-up ve dijital müzesi Portekiz'in başkenti Lizbon'da açıldı. "Sweet Art" isimli müze, marşmelov havuzuyla, rengarenk dev şekerleme ve dondurma figürleriyle küçük büyük herkesi bir hayal dünyasının içine alıyor.
Eleni Foureira aus Zypern

Bahisçilerin Eurovision favorisi Kıbrıs 11.05.2018

Bahisçiler Eurovision Şarkı Yarışması'nın favorilerini açıkladı. Cumartesi günü düzenlenecek finalin favorisi Kıbrıs olurken, onu İsrail takip etti.

Lizbon'un geleneksel şenliği yine rengarenk 14.06.2017

Her yıl haziran ayında Lizbon’da düzenlenen geleneksel Popüler Azizler Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kentin merkezindeki tarihi mahalleler yine bir yıl boyunca şenlikte sergileyecekleri koreografiyi hazırladı.

Portekiz'de yaşamak isteyen Fransızlar artıyor 07.05.2017

Bugün Fransızlar sandık başına gitti. Ancak bazıları çoktan kararını verdi. Portekiz'e yerleşen Fransızlar giderek artıyor. Son 3 yılda Portekiz’deki Fransızların sayısı 6 binden 46 bine yükseldi.
European Union leaders pose for a family photo during a meeting on the 60th anniversary of the Treaty of Rome, in Rome, Italy March 25, 2017. REUTERS/Tony Gentile

5 soruda AB'nin 60 yılı 25.03.2017

AB'nin temelleri 2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Roma'da atılmıştı. Altı Batı Avrupa ülkesinin temelini attığı Birlik, 60 yılda Roma Antlaşması'na imza atanların bile tahmin edemediği bir noktaya geldi.

Ein Flugzeug von TAP-Portugal landet am Donnerstag (14.06.2012) am Flughafen in München (Oberbayern). Am Sonntag (17.06.2012) findet der Bürgerentscheid über den geplanten Bau einer dritten Startbahn am Flughafen München statt. Foto: Sven Hoppe dpa/lby (zu lby 0195 vom 15.06.2012)

Lizbon’a ikinci havaalanı geliyor 16.02.2017

Gelen turist sayısının artması nedeniyle, Portekiz’in başkenti Lizbon’a ikinci havaalanı inşa edilmesine karar verildi.
02/11/16. Football Soccer - Borussia Dortmund v Sporting Lisbon - Champions League - Group F - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - 02/11/16. Borussia Dortmund's Adrian Ramos scores a goal against Sporting Lisbon. REUTERS/Wolfgang Rattay

Dortmund gruptan çıkmayı garantiledi 02.11.2016

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'u 1-0 yenen Borussia Dortmund bir üst tura çıkmayı garantiledi. Bayer Leverkusen Tottenham deplasmanında önemli bir galibiyet elde etti.
Ein weiblicher deutscher Fan freut sich am Mittwoch (24.06.2008) während der EM-Public-Viewing-Veranstaltung in Hannover. Tausende Fußball-Begeisterte sind in die Gilde-Parkbühne gekommen, um das Fußball-EM-Halbfinalspiel Deutschland-Türkei zu verfolgen. Foto: Peter Steffen +++(c) dpa - Report+++

İnteraktif ses festivali 02.09.2016

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen interaktif ses festivali ilginç ses gösterilerine sahne oluyor. Katılımcılar saklanmış hoparlörlerden sesleri bulmaya çalışıyor.

İnteraktif ses festivali 02.09.2016

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen interaktif ses festivali ilginç ses gösterilerine sahne oluyor.
Symbolbild Lissabon Vertrag Flash-Galerie Timeline EU-Verträge Beschreibung: Lissabon-Vertrag Quelle: European Commission Audiovisual Service/ Credit © European Communities, 2009 Gültig bis: 01.01.2030

Daha fazla demokrasi için: Lizbon 05.02.2016

Avrupa Birliği kurumlarının işlevini yeniden düzenleyen Lizbon Antlaşması 2009 yılından bu yana yürürlükte. Avrupa Parlamentosu’nun rolünü güçlendiren Antlaşma, Birliğin temelini oluşturuyor.
Bildunterschrift:WOLFSBURG, GERMANY - FEBRUARY 19: Bas Dost of VfL Wolfsburg (12) scores their first goal during the UEFA Europa League Round of 32 first leg match between VfL Wolfsburg and Sporting Clube de Portugal at Volkswagen Arena on February 19, 2015 in Wolfsburg, Germany. (Photo by Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

Wolfsburg'un golcüsü Avrupa'da da sahnede 20.02.2015

Bundesliga’da lider Bayern’i takibini sürdüren Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi’nde de formda golcüsü Bas Dost ile güldü. Mönchengladbach iyi oynadığı maçta son şampiyon Sevilla'ya yenildi.
Schalke 04's Max Meyer celebrates his goal against Maribor with team mate Christian Fuchs (R) during their Champions League Group G soccer match at Stadion Ljudski in Maribor December 10, 2014. REUTERS/Srdjan Zivulovic (SLOVENIA - Tags: SPORT SOCCER)

Schalke’de mutlu son 11.12.2014

Şampiyonlar Ligi’nde Maribor’u sahasında yenen Schalke, Chelsea – Sporting Lizbon maçından beklediği haber de gelince ikinci tura yükseldi. Liderliği daha önce garantileyen B.Münih CSKA karşısında zorlanmadı.
ROME, ITALY - OCTOBER 21: Arjen Robben of FC Bayern Muenchen celebrates after scoring the opening gol the UEFA Champions League match between AS Roma and FC Bayern Muenchen at Stadio Olimpico on October 21, 2014 in Rome, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Bayern Roma’yı dağıttı, Schalke uzatmalarda güldü 22.10.2014

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih Roma’yı deplasmanda 7-1 yendi. Schalke, Sporting Lizbon engelini tartışmalı bir penaltı golüyle geçti. Dün akşam oynanan 8 maçta ağlar tam 40 kez havalandı.
AS Roma's captain Francesco Totti (C) runs with teammates during a training session a day before the Champion's League group stage football match AS Roma vs Bayern Munich on October 20, 2014 at the Trigoria training ground in the outskirts of Rome. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

Bayern’in en ciddi rakibi 21.10.2014

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam gruptaki güçlü rakibi Roma ile karşılaşacak. Bavyera ekibi formda. Schalke’nin ise Sporting Lizbon karşısında puan kaybına tahammülü yok.
epa04187057 Atletico Madrid fans celebrate after the UEFA Champions League semi-final second leg match between Chelsea FC and Atletico Madrid at Stamford Bridge stadium in London, Britain, 30 April 2014. Atletico Madrid reached their first Champions League final in 40 years with a 3-1 victory over Chelsea. EPA/ANDY RAIN +++(c) dpa - Bildfunk+++

Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor 23.05.2014

Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde cumartesi akşamı aynı şehrin iki takımı, Real Madrid ile Atletico Madrid Avrupa'nın en büyük olmak için karşı karşıya geliyor.
Daha fazlasını göster