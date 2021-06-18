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Lizbon, Portekiz'in başkenti. Atlantik Okyanusu kıyısında yaklaşık 550 bin kişinin yaşadığı kentin Fenikeliler tarafından kurulduğu sanılıyor.
Lizbon, 1531-1755 yılları arasında defalarca sallandı. Belem Kulesi ve Jeronimos Manastırı UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor. 8'inci yüzyılda Endülüs Emevilerinin eline geçen kent Arapça el Uşbuna olarak adlandırıldı. 10'uncu yüzyılda nüfusun çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyordu.