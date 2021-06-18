Lizbon'un geleneksel şenliği yine rengarenk

Her yıl haziran ayında Lizbon’da düzenlenen geleneksel Popüler Azizler Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kentin merkezindeki tarihi mahalleler yine bir yıl boyunca şenlikte sergileyecekleri koreografiyi hazırladı.