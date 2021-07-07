Litvanya’dan Belarus’a suçlama, Türkiye’ye iş birliği talebi

Doğu Avrupa ülkelerinden Litvanya, komşusu Belarus'un dışarıdan gelen göçmenleri yasa dışı yollarla Litvanya'ya geçirdiğini iddia ederek, bu geçişleri durdurmak amacıyla sınır hattına duvar örüleceğini ve güvenlik güçleri yerleştirileceğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, "Belarus üzerinden Litvanya'ya geçen kişilerin büyük bir bölümü Türkiye'den, Türk hava yolu şirketleri ile geliyor.

Gabrielius Landsbergis

Türkiye'nin, bu kişilerin kimlik bilgilerine sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan, "Türkiye ile iş birliği içinde bu kişilerin kimliğini öğrenebilir ve geldikleri ülkelerden geri alınmalarını talep edebiliriz" ifadesini kullandı.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ise, göçmenlere Belarus'a seyahat imkanının, Minsk yönetimi tarafından tanındığını savunarak, "Örneğin Bağdat'tan Minsk'e doğrudan uçuş organize eden seyahat acentaları var. Ayrıca Belarus'ta ve başka ülkelerde faaliyet gösteren ve Minsk'e 'turist' çekmeye çalışan acentalar mevcut" diyerek, bu iddiaları ile ilgili olarak en az bir kişide belgeler bulduklarını ifade etti.

İstanbul'dan kalkan uçaklar

Reuters haber ajansına konuşan Simonyte, söz konusu güzergahın ana hattının Irak'ın başkenti Bağdat ile Belarus'un başkenti Minsk arasında olduğunu, ancak İstanbul'dan kalkan uçaklarda da göçmenler bulunduğunu dile getirdi.

Ingrida Simonyte

Başbakan Simonyte'nin sözünü ettiği ve fotokopilerini Reuters haber ajansıyla paylaştığı belgelere göre Minsk merkezli UmnoTury ve Tsentrkurort isimli seyahat acentaları, 27 Mayıs ve 7 Haziran tarihli dilekçelerinde, Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan, üç Irak vatandaşı için vize talep ediyor.

Ayrıca yine Litvanya hükümeti tarafından fotokopisi dağıtılan dört ayrı uçuş kartında, yolcuların 27 Mayıs'ta Belavia Havayolları ile İstanbul'dan Minsk'e seyahat ettiği görülüyor.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, ülkesinin göçmenleri Litvanya'ya ve böylece Avrupa Birliği'ne (AB) geçişlerinde engellemekten vazgeçeceğini duyurmuştu.

Reuters / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe