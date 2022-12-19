  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
SporKüresel

Lionel Messi – Artık tescilli bir yetenek

Deutsche Welle Sport Andreas Sten-Ziemons
Andreas Sten-Ziemons
Yorum
1 saat önce

Lionel Messi parlak kariyerini Dünya Kupası'nı kazanarak taçlandırdı. Andreas Sten-Ziemons'a göre sergilediği yepyeni niteliklerle o bu kupayı fazlasıyla haketti.

https://p.dw.com/p/4L9n5
Lionel Messi
Lionel MessiFotoğraf: Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance

Lionel Messi'nin Katar'daki çalkantılı Dünya Kupası finalinde en etkileyici sahnesi, ne takım arkadaşlarını umut verici bir şekilde rakip sahaya gönderen güzel bir numarası, ne bir gol, ne de tek dokunuşla attığı bir pastı.

İlk yarının ortalarında, ufak tefek cüssesiyle bu hücum oyuncusu, aslında hiç şansı olmamasına rağmen, kendisinden 15 santimetre daha uzun olan Fransız rakibi Theo Hernandez ile bir kafa topu düellosuna girişti. Messi'nin topa ulaşma şansı yoktu. Sonunda kafası rakibinin omzuna canını acıtacak bir şiddette çarptı. Öyle ki bu yüzden kısa bir süre sağlık ekiplerinin müdahalesi gerekti. Acı verse bile saf irade ve yüzde yüz bağlılık.

Andreas Sten-Ziemons
Andreas Sten-ZiemonsFotoğraf: Slawa Smagin

Kötü, saygısız - Bir lider

Lionel Messi'yi bu Dünya Kupası'nda olduğu kadar hiç kimse böyle görmedi. Gerçi bu ufak tefek hücum oyuncusu her zaman topla oynayan, kurnaz, golcü ve teknik olarak olağanüstü olmayı başarmıştı.

Finalden sonra haklı olarak turnuvanın en iyi oyuncusu olarak onurlandırıldı.

Ancak Messi'nin Katar'daki Dünya Kupası'nda defalarca ortaya koyduğu gerçek liderlik nitelikleri şimdiye dek bilinmiyordu.

"Albiceleste" (Arjantin milli futbol takımı) Dünya Kupası boyunca oynadığı 7 maçta tam 6 penaltı atışı gerçekleştirdi. Penaltı atışlarında Messi her zaman öne çıktı ve Polonyalılara karşı kaçırdığı atış dışında hepsini gole çevirdi. Finalde de penaltı atışlarında ilk topa vuran oyuncu olarak görevini başarıyla yerine getirdi.

10 numaralı formayı giyen Messi liderliğini sadece sahada değil, saha dışında da konuşturmasını bildi. Hollandalı forvet Wout Weghorst, çeyrek finalin ardından röportaj vermek üzere hazır bekleyen Messi'nin yanında dikildiğinde ona ateş püskürerek, "Neye bakıyorsun, seni aptal?" diye bağırdı.

Kimsenin sevmek zorunda olmadığı, hatta bazılarının gözünde haksız ve saygısız bir Messi, aynı zamanda da bu hareketiyle takım arkadaşlarının özgüvenini artıran ve Arjantin'deki taraftarları heyecanlandıran kötü bir Messi.

Bir moda zinciri bu sloganı hemen benimsedi ve üzerinde "Qué mira, Bobo?" (Neye bakıyorsun, seni aptal?)  yazan tişörtler üretti.

Maradona'nın gölgesinden çıkış

Messi kişisel olarak olgunlaştı, utangaç, bazen neredeyse basit bir oyuncudan, hiçbir şeyin korkutamayacağı, aşırı yetenekli bir futbolcudan daha fazlası olan gerçek bir kişiliğe dönüştü.

Messi'nin de birkaç kez vurguladığı gibi Katar'daki Dünya Kupası onun bu kategorideki son maçıydı ve bundan daha iyi bir sonuç olamazdı. Messi, Katar'da şampiyonluğu kazanarak hem kendisi hem de tüm Arjantin için uzun zamandır özlenen bir hayali gerçekleştirdi ve kariyeri boyunca herkesin ondan beklediğini nihayetinde yerine getirdi.

Messi, Katar'daki performansı ve elinde tuttuğu altın kupa ile Arjantin'in futbol ikonu Diego Maradona'nın gölgesinden de taşmayı başardı ve Dünya Kupası tarihindeki diğer kahramanların arasına katıldı. Lionel Messi, "sadece" 169 santimetre boyunda olsa bile artık nihayet dünyanın en iyi futbolcularından biri.

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

Politika7 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İran'da ikinci idamın ardından Tebriz Üniversitesi'nde protesto gösterisi düzenlendi

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İnsan Hakları24 saat önce
Yolsuzluğun önlenebilmesi için basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiği vurgulanıyor

Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ediliyor mu?

Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ediliyor mu?

Yolsuzluk18 Aralık 2022
Sansaryan Han

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

Tarih17 Aralık 2022
Levent Göktaş

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Hukuk ve Adalet17 Aralık 2022
Sembol fotoğraf: Yatakta yatan hasta bir çocuk ve yanı başında ilaçlar, fincan, mendil...

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Sağlık17 Aralık 2022

Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı

Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı

Sağlık16 Aralık 2022
Ana sayfaya dön