Liderlerden Trump'a tebrik mesajları

ABD Başkanlık Seçimi sonuçları resmen açıklanmamış olsa da yeni başkan olmasına artık kesin gözü ile bakılan Donald Trump'a ülke dışından tebrik mesajları gelmeye başladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump'ı tebrik ederek Almanya ve ABD'nin Atlantik'in her iki yakasında refah ve özgürlüğü teşvik etmek için başarılı bir şekilde birlikte çalıştıklarını söyledi ve "Vatandaşlarımızın yararına bunu sürdüreceğiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yayınladığı kutlama mesajında, Trump ile "daha önce dört yıl boyunca olduğu gibi saygı ve tutku içinde" iş birliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Macron, X hesabından paylaştığı mesajında "daha fazla barış ve refah için" birlikte çaba göstereceklerini ifade etti.

Trump ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağını duyuran İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, tebrik mesajında "İngiltere ile ABD arasındaki özel ilişkilerin, Atlantik'in her iki yanında gelecek yıllarda daha da gelişeceğini biliyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Beyaz Saray'a "tarihi bir dönüş" yaptığını belirttiği Trump'ı kutlayarak "Beyaz Saray'a dönüşünüz Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile ABD arasındaki büyük ittifaka olan güçlü bir inançtır" dedi.

Erdoğan: Dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajında,

"Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den "adil barış" vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy mesajında, "Etkileyici seçim zaferinden" dolayı tebrik ettiği Donald Trump'ın, Ukrayna'da "adil bir barışın" sağlanması için çaba göstereceğini umut ettiğini belirtti. Trump, daha önce seçim kampanyası boyunca, başkan seçilmesi halinde Ukrayna'ya yapılan yardımları büyük oranda azaltacağını dile getirmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, Donald Trump'ı kutladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "O'nun liderlik özellikleri İttifakımızı güçlü tutmak için belirleyici olacak. NATO içinde barışı ve kuvveti artırmak amacıyla yeniden birlikte çalışacağımız için mutluyum."

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Trump'ı içtenlikle kutluyorum" dediği tebrik mesajında, "AB ve ABD sadece müttefik değiller. 800 milyon vatandaşımızı birleştiren gerçek bir ortaklığa sahibiz. O halde onlara fayda sağlayacak güçlü bir transatlantik gündem üzerine birlikte çalışalım" dedi.

DW / ET, EÇ, EC

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