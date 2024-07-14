Liderler Trump'a suikast girişimini kınadı

Trump'a yönelik saldırı sonrasında Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletinde düzenlenen seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğraması uluslararası düzeyde tepki topladı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) "suikast girişimi" olarak nitelendirdiği saldırıda, Trump kulağından hafif bir şekilde yaralandı. Saldırganın öldürüldüğü olayda mitinge gelen bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı açıklandı.

Trump, seçim mitingi sırasındaki silahlı saldırıda kulağından yaralandı Fotoğraf: Brendan McDermid/REUTERS

Dünyanın farklı ülkelerinden liderler yaptıkları açıklamalarla Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. "ABD'nin 45'inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum" diyen Erdoğan, Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız" dedi.

Scholz: Bu türk şiddet eylemleri demokrasiyi tehdit ediyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik saldırıyı "alçakça" olarak nitelendirerek, Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Scholz, "Bu tür şiddet eylemleri demokrasiyi tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da X hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Bu demokrasilerimizin bir trajedisi. Fransa, Amerikan halkının yaşadığı şok ve öfkeyi paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni X hesabından yaptığı açıklamada Trump ile "dayanışma" mesajı verdi. Meloni açıklamasında "Gelecek aylardaki seçim kampanyalarında nefret ve şiddet yerine diyalog ve sorumluluğun üstün gelmesi ümidiyle dayanışma içinde olduğumu ifade ediyor ve acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de sosyal medya hesabından Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Hiçbir türlü siyasi şiddetin toplumlarımızda yeri yoktur ve düşüncelerim bu saldırının tüm mağdurlarıyla birlikte" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Trump'ın saldırıya uğraması sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu öğrendiği zaman "dehşete düştüğünü" kaydeden Zelenskiy, "Bu şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz ve dünyanın hiçbir yerinde yeri yoktur. Şiddet asla üstün gelemez" dedi. Trump'ın hızla iyileşmesini dilediğini ifade eden Zelenskiy, saldırıda hayatını kaybeden kişinin yakınlarına da başsağlığı diledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida da "Demokrasiyi tehdit eden her türlü şiddete karşı koymalıyız" ifadeleri ile Trump'a suikast girişimine tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de "siyasi şiddet" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, kulağından yaralanan Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kremlin: Trump'ın hayatının tehlikede olduğu açıktı

Trump'a yönelik saldırının ardından Rusya da şiddeti kınarken, dolaylı olarak Biden hükümetini suçladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, siyasi çatışma aracı olarak şiddetin kullanılmasını "sert bir şekilde" kınadıklarını belirtti.

Peskov, "Mahkemeler, savcılar ve siyasi olarak itibarsızlaştırma çabaları gibi yasal araçları kullanarak Trump'ı siyaset sahnesinden silmek için gerçekleştirilen çok sayıda girişimin ardından bütün dış gözlemciler için Trump'ın hayatının tehlikede olduğu açıktı" ifadelerini kullandı.

"Trump'ı ortadan kaldırma ve suikast girişiminin mevcut yetkililer tarafından örgütlendiğine inanmıyoruz" ifadesine vurgu yapan Peskov, ancak Trump çevresinde yaratılan atmosferin ABD'nin bugün karşı karşıya kaldığı duruma yol açtığını kaydetti.

DW, AFP/JD, EC

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