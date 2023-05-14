Liderler oylarını kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için adaylar ve parti liderleri de sandık başına giderek oylarını verdiler.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu eşi Emine Erdoğan ile birlikte gittiği Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, "Bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli" dedi.

Erdoğan, seçimlerin gidişatına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldığını da söyledi ve "Aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz" dedi. Erdoğan, sonuçları İstanbul'da takip edeceğini´de sözlerine ekledi.

MHP lideri Ankara'da oy verdi

Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda verdi. Seçim lokali çıkışında yaptığı konuşmada, "Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum" dedi. Bahçeli, seçim sonuçlarını partiden takip edeceğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye baharlar gelecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı. Kılıçdaroğlu oy vermeye eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile gitti ve çift Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda oylarını verdi.

Kılıçdaroğlu çiftine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti. Kılıçdaroğlu, okulun bahçesinde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek. Bundan sonra da hep devam edecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem Imamoğlu ise oyunu Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'ne eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla gelerek verdi. Basın mensuplarına açıklama da yapan İmamoğlu, "2023 yılında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ve 2'nci yüzyılın başlangıcında hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için" dedi.

Anneler Gününü de kutlayan İmamoğlu, "Özellikle anneler için hayırlı uğurlu olsun. Memleketimizin huzura, barışa, kardeşliğe, birbirine güzel ve iyi bakmaya, insanların birbirini anlamaya, dinlemeye çok ihtiyacı var" dedi ve seçmin sonuçlarını Ankara'da takip etmek üzere başkente yola çıkacağını da belirtti.

Akşener: Milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise oyunu Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde verdi. Burada açıklama da yapan Akşener, "Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir. Başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak" dedi. Akşener oyunu sandığa atarken, "Hayırlı uğurlu olsun. Allah gençlere, ülkemize hayırlı etsin" dedi.

Akşener, ititfak olarak yürüttükleri kampanyaya da dikkat çekti ve "Özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu, birbirine yol veren, birbiriyle dostluk içerisinde. Birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık. Ve iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık. Arkadaşlarımıza sordum 45 yerde miting yapmışım, 54 noktada da program yapmışım. 66 noktada sayın İmamoğlu, sayın Mansur Yavaş aynı şekilde sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde yani hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. Bu seçimde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey; bizim, seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek. Seçmen velinimettir" dedi.

Akşener de seçimi Ankara'da takip edeceğini belirtti ve bugün Anneler Günü olmasına da işaret ederek önce bütün kadınların günü kutladı, sonra da "Bir anneler günü hediyesi de isterim" diyerek okuldan ayrıldı.

Sancar ve Buldan da oylarını verdi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oyunu Ankara'da kullandı. Sancar, “Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini yaşıyoruz bugün. Önümüzdeki dönem gerçekten çok önemli bir başlangıç olacak. Oyumuzu demokratik dönüşüm ve barış için kullandık. Bu seçimlerden çıkacak sonuçların Türkiye'yi yeni bir başlangıca götüreceğine inanıyoruz. Bütün yurttaşlarımızın demokratik sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Demokratik sorumluluğun en önemli gereği de oyunu kullanmaktır, halkın iradesini sandığa yansıtmaktır” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise oyunu Van'da kullandı. Yeşil Sol Partisi'nden Van 1’inci sıra milletvekili adayı olan HDP Eş Genel Başkanı, seçimin barış ve kardeşliğe vesile olması dileğinde bulunarak, şöyle konuştu: "Umut ediyor ve diliyorum ki; kullanılan bütün oylarımız bu ülkenin huzuruna, refahına, sevgisine, barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur. Bu ülke uzun bir süredir aslında çok büyük haksızlıkların ve hukuksuzlukların yaşandığı bir ülke haline geldi. Ancak, bugün yapılan seçimlerle birlikte bir değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz. Bütün Türkiye halkları bekliyor, 82 milyon insanın umudu var bugünkü seçimlerden" dedi. "Mutlaka kazanacağımıza yürekten inanıyorum“ diye de vurgulayan Buldan da Ankara'ya geçeceğini ve seçimlerin sonuçlarını HDP Genel Merkezi'nde partili arkadaşlarıyla birlikte takip edeceğini belirtti.

Uysal: 14 Mayıs milletimizin derinden nefes almasına vesile olacaktır

Millet İttifakı bileşeni Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal oyunu Afyonkarahisar'da kullandı. DP Genel Başkanı Uysal, akabinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 1950'nin yıl dönümünde 14 Mayıs 2023 tarihi de milletimizin derinden bir nefes almasına vesile olacaktır. Türk demokrasisinin en önemli sermayesi kavgasız, dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyetidir, seçimi icra edebilme kabiliyetidir. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Güzel bir havada artık baharın sonu yazın başlangıcı, milletimizin de bu manada havaya, toprağa, suya cemreler düştüğü gibi her 1 oy sandığa cemre olarak düşecektir. Milletimizin olduğu kadar kadim coğrafyanın, insanlığın da tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" diye konuştu.

DEVA lideri Babacan: Bugün bayramımız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ile ile birlikte Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu verdi.

Seçimlere katılımın yoğun olduğunu öğrendiğini söyleyen Ali Babacan, "Bugün burada mahallemizin muhtarı ile karşılaştık. Hiçbir seçimde erken saatlerde bu kadar sıranın oluşmadığını söyledi. Sabah 08.00'den bu yana yoğun katılım olduğunu söyledi, okul görevlileri de teyit etti. Tabii seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün bayramımız. Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın egemenliğini açıkça ilan ettiği bir gün. Demokrasi, seçimden seçime işleyen bir mekanizma da değil; iki seçim arasında istişare ile sürekli çalışması gereken bir yönetim sistemi" dedi.

Seçimlerin basın özgürlüğü ile birlikte anlamlı olduğunu da vurgulayan Babacan, "Demokrasi, vatandaşlarımızın haberlere özgürce erişebilmesi ile anlamlı. Doğru bilgi sonucunda oluşacak milli iradeden kıymetli bir şey yok. Bu seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimlerin aynı zamanda bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

DEVA lideri seçimleri önce partili arkadaşlarıyla, saat 21.00 itibarı ile de Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde izleyeceğini aktardı.

Erkan Baş da oyunu İstanbul'da kullandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyunu İstanbul’da Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı. Öğlen saatlerinde oyunu verecegi seçim lokaline eşi Gülçin Baş ile gelen Erkan Baş oyunu Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1094 numaralı sandıkta kullandıktan sonra sandık görevlilerie teşekkür edip ayrıldı.

Sinan Oğan: Lütfen, herkes oy kullansın

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise oyunu Ankara'da kullandı. Oğan, eşi Gökçen Oğan ile geldiği Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oyunu verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Oğan, heyecanlı olduğunu belirterek "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun diliyorum. Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, herkes oy kullansın. Sükunetle, suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim" dedi.

İnce: Haysiyetimle oynadılar

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullandı.

İnce, akabinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisi hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddiaların iftira ve montaj olduğunu tekrarlayarak, "Almışlar porno sitesinden, benim kafamı yapıştırmışlar. Emniyet Genel Müdürlüğü bunu açıkladı; 'Bunlar sahte' dedi. Ortada bir terör var. FETÖ var, PKK var, 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz?" diye isyan etti.

İnce, haysiyeti ile oynandığını da belirterek, kendine yönelik saldırı ve karalama olayıyla bağlantılı olarak 17 kişinin gözaltında olduğunu aktardı. "Kendimi, onurumu, şerefimi, Türk devletine emanet ettim" diye konuşan İnce okuldan çıktığı sırada Memleket Partili bir grup ile karşıt görüşlü bir grup arasında tartışma yaşandığı, polislerin araya girmesiyle gerginliğin büyümeden önlendiği bildirildi.

Karamollaoğlu: Hayırlara vesile olmasını diliyorum

Millet İttifakı bileşeni Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu da oylarını Ankara'daki Çankaya Lisesi'nde kullandı. Karamollaoğlu, son üç ayı oldukça yoğun bir çalışma içinde geçirdiklerini belirterek, "Gece yarısına doğru bütün sandıklar açılmış olacak. Sayılar hemen hemen tamamlanmış olacak. Ufak tefek ihtilaflı konular olursa onlar da yarın sabaha kadar çözülecek. Aynı kanaatte veya farklı kanaatlerde olabiliriz. Mühim olan memleketimizin, milletimizin huzur içinde bundan sonraki hayatı devam ettirebilmesi. Cenabıhak'tan, bütün çalışmalarımız neticesinde elde edilecek sonucun, hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Davutoğlu: Bugün halkımızın konuşma vakti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Yoğun katılım nedeniyle bir süre sıra da bekleyen Davutoğlu, "Bugün hem Anneler günü hem seçim bayramını birlikte kutluyoruz. Seçim bayramı, çünkü seçim bir milletin kendi kaderini tayin etmek üzere kullandığı bir haktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına bir seçimle girdik. Bundan sonra nice seçimler yapılacak. 1950’den bu yana girilen çok partili sistemde milletin kullandığı iradeyle seçilen, ülkeyi devralan iktidarlar, süreleri boyunca bu emanete sadık kalarak çalışmak zorundadırlar. Kampanya sürecin de biz siyasiler olarak çok konuştuk. Bugün halkın konuşma vakti. Halk ne konuşursa doğru düşünmemiz, halkın kararı ne olursa ona saygı göstermemiz gerekir. Bu Türkiye’de demokratik bilincin olgunlaşmasının yansıması olacak” dedi. Gelecek Partisi lideri, daha sonra seçim sonuçlarını takip etmek üzere Ankara'ya doğru yola çıktı.

Erbakan: Parti genel başkanı olarak oyumuzu kullandık

Cumhur İttifakı'na sonradan katılan Milli Görüş geleneğinden gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da eşi ile birlikte oyunu kullandı. Eşi Beyza Erbakan ile seçim lokaline gelen Erbakan, "Bu seçimlerin benim için önemi, ilk defa bir parti genel başkanı olarak bir seçim geçiriyorum ve oy kullanmış oluyoruz. Daha önce rahmetli anne ve babamla birlikte oy kullanmak için sandık başına geliyorduk ama bu sefer parti genel başkanı olarak oyumuzu kullandık. İnşallah hayırlı olur. Önemli olan, yeni kurulacak hükümetin ve yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletin hayrına işler yapmasıdır" dedi.

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Gergin bir seçim süreci geçirdik

Cumhur İttifakı destekçisi HÜDA PAR Genel Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu da oyunu İstanbul'da Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı.

Oyunu vermesinin ardından konuşan Yapıcıoğlu "Malum biraz gergin bir seçim süreci geçirdik. Özellikle kullanılan dilden çok şikayet ettik. Çok sert bir üslup vardı. Şükür ki o sert üslup tabana, seçmene çok yansımadı. İnşallah bu saatten sonra da yansımaz. Neticede sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir. Sonuçlar milletimizin huzuruna, refahına, birliğine ülkemizin inşallah tam bağımsız bir yol için en hayırlı sonuç neyse o sandıktan çıkacaktır" dedi.

DHA / ETO,HS

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