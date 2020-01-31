 Libya′ya silah gönderen ülkelere yaptırım tehdidi | DÜNYA | DW | 27.02.2020

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DÜNYA

Libya'ya silah gönderen ülkelere yaptırım tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, BM ambargosunu ihlal ederek Libya'ya silah ve savaşçı göndermeyi sürdüren ülkelere hesap sorulacağını söyledi. Türkiye de sevkiyatı sürdüren ülkeler arasında sayılıyor.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu delerek ülkeye silah ve savaşçı göndermeye devam eden ülkelere yaptırım tehdidinde bulundu.

Alman Bakan, özellikle de Ocak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta 2011'de ilan edilen ambargoyu destekleme taahhüdünde bulunan ülkelerin ihlallerle ilgili hesap vermek zorunda kalacağını belirtti.

Maas "Kimse fark edilmeden bu işten sıyrılacağına güvenmesin. Ve kimse kanıtlanabilir şekilde gerçekleştirilen bu tür ihlallerin sonuçlarının olmayacağını ümit etmesin" diye konuştu.

Heiko Maas kimse fark edilmeden bu işten sıyrılacağını düşünmesin dedi.

Heiko Maas "kimse fark edilmeden bu işten sıyrılacağını düşünmesin" dedi.

İhlallere yönelik yaptırım önlemleri ile ilgili ayrıntı vermeyen Bakan, konunun Avrupa Birliği düzleminde ele alınacağını, yaptırımlar için Birlik'in elinde bir dizi araç bulunduğunu kaydetti.

Guterres Türkiye'nin de adını anmıştı

Berlin'de Ocak ayında düzenlenen uluslararası konferansta aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke ve uluslararası kuruluş, Libya'ya dışarıdan müdahalenin durdurulması taahhüdünde bulunmuştu. Ancak buna rağmen Libya'da çatışan taraflara silah sevkiyatı sürüyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres sevkiyatlarla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Türkiye'nin adını anmış, silah ve paralı savaşçı sevkiyatının sürmesini "skandal" olarak nitelemişti.

AB'den deniz gözlem misyonu

Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde Güvenlik Konseyi'nin Libya konulu bir oturumuna katılan Almanya Dışişleri Bakanı, ambargo ihlallerinin önüne geçilmesi için Avrupa Birliği (AB) düzleminde bir deniz gözlem gücü oluşturulması planına da dikkat çekerek bu misyonun etkili olacağına inandığını belirtti.

AB, Libya'ya sevkiyatı sürdüren ülkelere baskıyı artırmak için bir deniz gücü misyonunu devreye sokmayı planlıyor. Misyona katılan gemi ve uçakların doğrudan müdahil olmaması, daha ziyade bilgi toplaması öngörülüyor.

Libya sorununun çözümü başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri açısından büyük önem taşıyor. Libya, Afrika'dan Akdeniz'e uzanan mülteci güzergahının ana çıkış noktalarından birini oluşturuyor.

dpa/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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