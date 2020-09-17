 Libyalı askeri yetkililer Mısır′da görüştü | DÜNYA | DW | 30.09.2020

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DÜNYA

Libyalı askeri yetkililer Mısır'da görüştü

Almanya ve BM öncülüğünde 5 Ekim’de yapılacak Libya zirvesi öncesinde savaşan taraflar Mısır’da görüşmelerde bulundu. Taraflar, 5+5 Ortak Askeri Komitenin önümüzdeki hafta tekrar görüşmelere başlaması kararı aldı.

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Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya’nın öncülüğünde 5 Ekim’de yapılması planlanan Libya zirvesi öncesinde ülkede savaşan taraflar arasında güvenlik konulu askeri görüşmeler gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan açıklamaya göre, BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Tobruk merkezli hükümete bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun asker ve polislerinin de olduğu heyetler Mısır’ın Hurgada kentinde iki gün süren yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Açıklamada bu görüşmelerin ülkede kalıcı bir ateşkes için zemin oluşturmasının umulduğu aktarıldı.

Ortak Askeri Komite yeniden toplanıyor

Görüşmelerin “sorumluluk, şeffaflık ve karşılıklı güven temelinde” yapıldığının kaydedildiği açıklamada, taraflar arasında sorun yaratan birçok konuda ilerleme sağlandığı belirtildi. Açıklamada, görüşmeler sonucunda tarafların, geçen Ocak ayında Berlin’de gerçekleşen Libya Konferası’ndan sonra kurulan ve her iki taraftan beş üst düzey askeri personelin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komitenin önümüzdeki hafta tekrar görüşmelere başlaması konusunda uzlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, her iki taraf tarafından kimlikleri nedeniyle tutuklanan kişilerin hiçbir önkoşul ve kısıtlama olmaksızın salıverilmesi ve askeri operasyonlar kapsamında tutuklananların Ekim ayı bitmeden takas edilmesi için tarafların uzmanlaşmış komiteler kurması konusunda anlaştığı ifade edildi.

Petrol üretim ve ihracatına öncelik

Libya’daki halkın serbest dolaşımını sağlama hedefiyle hava ve kara ulaşımının tekrar açılmasının hızlandırılması konusunda anlaşmanın sağlandığı aktarılırken, 5+5 Ortak Askeri Komite'den ülkedeki petrol ve doğal gaz üretiminin ve ihracatının düzenli yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması konusuna öncelik verilmesi istendi.

Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından başlayan iç savaşta Türkiye BM'nin tanıdığı UMH’ye askeri destek verirken; Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ise Libya Ulusal Ordusu güçlerine destek sağlıyor.

DW,rtr,AP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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