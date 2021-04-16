Libya'dan Türkiye'ye ülkedeki yabancı güçlerin çıkması için işbirliği çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta mevkidaşı Necla el Menguş ile biraraya geldi. İkili görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu geniş bir heyetle Libya'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Çavuşoğlu, güçlü bir heyetle yapılan ziyaretin amacının Libya'ya, Başkanlık Konseyi'ne ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini bir kere daha yinelemek olduğunu da belirtti.

"Türkiye olarak Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını her zaman ilke edindik ve önem veriyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Libya halkının ve meşru hükümetlerinin zor dönemlerinde daima yanında yer aldık. Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti bazı ülkeleri biz dahil, davet etti. Bu çağrıya sadece Türkiye olumlu cevap verdi. Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi" diye konuştu.

Ankara'da Libya'dan gelen heyetle 12 Nisan'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda mutabakat zaptlarına ve anlaşmalara sadık kalındığını teyit ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Görev başındaki hükümetin tüm Libya'ya ve Libya halkına destek götürme çabaları var, Türkiye olarak bunları destekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla iki ülke arasında bulunan deniz yetki alanları anlaşması ve bundan sonra atacakları adımları da ele alma fırsatı bulduklarını söyledi. Ekonomik işbirliği ve Libya'daki yatırımlar ile ikili ticaret ilişkilerini de görüştüklerini, Türk özel sektörünün Libya'ya tekrar dönmesi konusunu değerlendirdiklerini, bu konuda birlikte çaba sarf ettiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, 2021'de aynı zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin ikincisini ve Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nı gerçekleştirme konusunda da mutabık kaldıklarını ifade etti.

Yabancı askerler çekilsin çağrısı

Libya Dışişleri Bakanı Menguş ise "(Türkiye'ye) Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının tüm hükümlerini hayata geçirmek üzere adımlar atma ve Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin çıkartılması için işbirliği çağrısı yapıyoruz" dedi.

Libya'daki yabancı güçlerin ve paralı askerlerin sayısının 20 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. BM Güvenlik Konseyi diplomatlarının verdiği bilgilere göre bunların 13 bini Suriyeli 11 bini ise Sudanlı. Ülkede ayrıca Rus ve Çadlı savaşçılar bulunuyor.

Associated Press (AB), Menguş'un açıklamalarının Libya'da birlikleri olan ve Suriyeli paralı savaşçıları ülkeye gönderen Türkiye'ye yönelik bir sitem olarak algılandığını yazdı.

Çavuşoğlu ise ortak basın toplantısında Libya'daki Türk güçlerinin daha önce yönetimde olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile varılan askeri eğitim anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi. Çavuşoğlu "Yasal varlığımızı bu ülkede para için savaşan yabancı paralı savaşçı gruplarla eşitleyenler var" diye konuştu.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, ayrıca "Tüm zorluklara rağmen bu sürede büyükelçiliğini açık tutması, Libya vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerine devam etmesi ve Libya ile Türkiye arasında uçuşların sürmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Menguş, aynı şekilde Covid-19 ile mücadelede Türkiye'nin yakın zamanda Libya'ya yardım kargoları gönderdiğini hatırlatarak pandemiyle mücadelede desteği için de Türkiye'ye teşekkür etti.

Libya'da yeni süreç

Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrasında siyasi bir kaosun içine sürüklenmişti. Petrol zengini olan ülke doğu ve batıda birbirine rakip iki yönetim arasında bölünmüş ve yabancı ülkelerin desteğini arkasına alan farklı silahlı gruplar arasında çatışmalara sahne olmuştu. Mart ayında göreve gelen geçici hükümet yaklaşık 10 yıldır süren iç savaşı sona erdirme ve ülkeyi tekrar birleştirme görevini önüne koymuştu.

Libya'da 24 Aralık tarihinde bir genel seçim yapılması hedefleniyor.

DW/EC,HS

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