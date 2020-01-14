 Libya′dan kaçmaya çalışan bin kişi engellendi | DÜNYA | DW | 15.01.2020

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DÜNYA

Libya'dan kaçmaya çalışan bin kişi engellendi

Libya'da çatışmalardan kaçan yaklaşık bin kişinin Libya sahil güvenliğince geri dönmeye zorlandığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, çatışan tarafların Berlin konferansına katılması çağrısı yaptı.

Libyen Küstenwache Flüchtlinge (Getty Images/AFP/T. Jawashi)

Libya'daki çatışmalardan kaçmaya çalışan yaklaşık bin kişinin, Akdeniz'de sahil güvenlik ekiplerince durdurularak Libya'ya gönderildiği bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) açıklamasına göre, 2020'nin ilk iki haftasında, aralarında 136 kadın ve 85 çocuğun bulunduğu en az 953 sığınmacı, teknelerle Libya'dan kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Libya sahil güvenlik ekiplerine ait teknelere ve bir ticari gemiye bindirilerek gözaltı merkezlerine götürülen bu kişilerin birçoğunun Trablus'ta tutulduğu kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün konuştuğu sığınmacılar, Libya'dan Avrupa'ya kaçış girişimlerindeki artışın büyük oranda Trablus ve çevresindeki çatışmalardan kaynaklandığını söyledi.

Sığınmacıları durduran Libya sahil güvenlik ekipleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından eğitilip finanse ediliyor.

Rusya'dan Berlin konferansı için çağrı

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile ülkenin doğusu dâhil büyük bölümünü kontrol eden General Halife Hafter komutasındaki güçler arasında yaklaşık dokuz ay süren çatışmalar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak çağrısı üzerine 12 Ocak itibarıyla sonlandırılmıştı. Ancak taraflar henüz bir ateşkes anlaşması imzalamadı.

Hindistan'daki güvenlik konferansında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da çatışan tarafların Pazar günü Berlin'de düzenlenmesi planlanan konferansa katılmalarını umduğunu belirterek, "Toplantıda alınan tüm kararları kabul etmeleri de ancak bu şekilde güvenceye alınabilir" dedi. Lavrov, Pazartesi günü Moskova'da tarafları bir araya getiren görüşmelerin, Berlin'deki uluslararası konferansa katkıda bulunacağını söyledi.

DW,AP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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