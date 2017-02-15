 Libya′dan düzenli toplantı teklifi | DÜNYA | DW | 22.06.2021

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DÜNYA

Libya'dan düzenli toplantı teklifi

Libya, ülkedeki siyasi çözüm süreci çerçevesinde ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının düzenli toplantılar gerçekleştirmesi teklifinde bulundu. Konu yarın Berlin'de düzenlenecek konferansta gündeme gelecek.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu Mayıs ayında bir araya gelmişti.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu Mayıs ayında bir araya gelmişti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın gerçekleştirilecek ikinci uluslararası Libya konferansı öncesinde Libya'dan düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi teklifi geldi.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, ülkedeki siyasi çözüm süreci kapsamında ilgili ülkelerin dışişleri bakanları düzleminde düzenli olarak bir araya gelmesini önerdi. Menguş, toplantılara hangi ülkelerin bakanlarının katılacağı konusunda ise bilgi vermedi.

Aralarında Türkiye, ABD, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu ilgili ülkeler ve Libyalı yetkililer, Almanya'nın ev sahipliği ve Birleşmiş Milletler'in himayesinde yarın Berlin'de bir araya gelecek.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında dışişleri bakanları düzleminde düzenli toplantılar yapılması konusunun yarınki konferansta ele alınacağını belirtti.

Menguş, dışişleri bakanlarından oluşacak çalışma grubunda krizin çözümü için vizyon geliştirilmesi, ayrıca Libya halkının siyasi, ekonomik ve başka alanlardaki çıkarlarının ele alınacağını kaydetti.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu Mayıs ayında bir araya gelmişti.

Libya'dan düzenli toplantı teklifi

Libya, ülkedeki siyasi çözüm süreci çerçevesinde ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının düzenli toplantılar gerçekleştirmesi teklifinde bulundu. Konu yarın Berlin'de düzenlenecek konferansta gündeme gelecek.  

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