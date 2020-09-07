 Libya′daki taraflar önemli görevlerin paylaşımında uzlaştı | DÜNYA | DW | 11.09.2020

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DÜNYA

Libya'daki taraflar önemli görevlerin paylaşımında uzlaştı

Libya'da çatışan tarafların Fas'ta yaptıkları görüşmede devlet kurumlarındaki önemli görevlerin paylaşımı konusunda uzlaştığı bildirildi. Görüşmelere ay sonunda devam edilmesi planlanıyor.

Görüşmeler Fas'ta yapıldı

Görüşmeler Fas'ta yapıldı

Libya'da çatışan tarafların temsilcilerininFas'ın Bouznika kentinde yaptığı görüşmelerde , devlet kurumlarındaki önemli pozisyonların paylaşılması konusunda uzlaşma sağlandı. Beş gün süren görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, "kriterler ve mekanizmalar konusunda kapsamlı uzlaşma" sağlandığı bildirildi. Ancak uzlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Ay sonunda tarafların varılan uzlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lideri Fayiz es Serrac'a bağlı danışma organı Yüksek Devlet Konseyi'nden Muhammed Halife Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, önemli görevlerin coğrafi dağılım sistemi temelinde paylaştırılması konusunda uzlaşıldığını söyledi. Halife, "Resmi duyurunun yapılması öncesinde diğer tarafların da (uzlaşmayı) onaylamasını beklemek zorundayız" şeklinde konuştu. Halife, görüşmelere 25 Eylül'de görüşmelere tekrar başlanacağını da sözlerine ekledi.

Libya medyasındaki haberlerde, taraflar arasında tartışma yaratan görevlerin Merkez Bankası, Ulusal Petrol Kurumu ve silahlı kuvvetlerin yönetimi olduğu belirtiliyor.

Geçen ay ateşkes ilan edilmişti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi 21 Ağustos'ta eş zamanlı olarak ateşkes ilan etmişti. UMH'ya karşı savaşan General Halife Hafter'in yanında yer alan Tobruk meclisinin UMH ile müzakerelere başlaması, Hafter'in devredışı bırakıldığı değerlendirmelerine yol açmıştı. Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise ateşkes girişiminin bir yanıltma stratejisi olduğu ileri sürülmüştü.

Ateşkesten yaklaşık iki hafta sonra taraflar 7 Eylül Pazartesi günü Fas'ın Bouznika kentinde bir araya geldi. Görüşmelerde ateşkesin güçlendirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü müzakerelerin önünü açmayı hedefliyordu.

Montrö'deki görüşmelerde yakınlaşma sağlandı

Fas'taki görüşmelere paralel olarak taraflar arasında İsviçre'nin Montrö kentinde yapılan görüşmelerde de "yakınlaşma" sağlandığı bildirildi. BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMİL) yapılan açıklamada, tarafların "uzun süreli görüş ayrılıklarını bir kenara atma fırsatını değerlendirmeyi başardığı", Libya'da devlet başkanlığı ve meclis seçimleri düzenlenmesinin gerekliliği üzerinde fikir birliği sağlandığı kaydedildi. UNSMİL açıklamasına göre, temsili bir ulusal birlik hükümeti oluşturulmasıyla başlayacak 18 aylık bir süreç sonunda, "üzerinde uzlaşılacak bir anayasal çerçeve temelinde" seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor. İnsani Diyalog Merkezi himayesinde yürütülen ve Pazartesi başlayan görüşmelerin Çarşamba günü sona erdiği bildirildi.

AFP,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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