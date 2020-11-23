 Libya′daki sürece müdahale edenlere yaptırım tehdidi | AVRUPA | DW | 23.11.2020

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AVRUPA

Libya'daki sürece müdahale edenlere yaptırım tehdidi

Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ortak bir açıklama yaparak Libya'daki barış sürecini engellemeye çalışan tarafları yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Fotoğraf arşivden

Fotoğraf arşivden

Libya'da başlatılan barış sürecine destek veren Avrupa Birliği ülkeleri Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ülkedeki çatışmalara taraf olan grupları ve onlara destek veren ülkeleri ortak bir açıklama ile uyardı. Başlatılan barış sürecine müdahale edilmemesi istenen ortak açıklamada, "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu ve Berlin sürecinin diğer unsurlarını etkilemeye çalışan herkese karşı önlem almaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu önlemlerin kamusal mali kaynakları suistimal eden ya da insan hakları ihlallerine yol açanları da kapsadığına dikkat çekilerek "tüm Libyalı ve uluslararası aktörlerden, Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarına zarar verecek paralel ve koordinasyonsuz girişimlerden vazgeçmeleri" istendi.

Ortak açıklama yapan dört ülke, ateşkes müzakerelerinin ardından 2021 yılı sonunda seçim yapılması konusunda anlaşma sağlamasını da memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, bunun Libya'nın egemerliği ve kurumlarının demokratik meşruiyetini tesis etmek açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Seçimler 24 Aralık'ta

Libya'da BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter'e bağlı birliklerin desteklediği doğudaki Tobruk merkezli hükümet arasındaki çatışmalar yabancı güçlerin de müdahalesiyle şiddetlenmişti.

Tunus'taki görüşmelerde seçim takvimi belirlenmişti

Tunus'taki görüşmelerde seçim takvimi belirlenmişti

BM'nin girişimiyle müzakere masasına oturan taraflar, Tunus'ta bu ay ortasında yürütülen görüşmeler sonucundadevlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021 tarihinde yapılması konusunda mutakabata varmıştı.

Türkiye, Libya'da UMH'yı desteklerken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ise Hafter güçlerinin yanında yer alıyor. Bu ülkelerin çatışan taraflara askeri destek sağlaması ise tartışmalara neden oluyor.

AFP,DW/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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