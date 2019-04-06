Libya'daki barış konferansı iptal edildi

Libya'nın doğusunda askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin karşı operasyonuyla şiddet tırmanıyor. Çatışmaların artması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM)'in Libya'daki sorunun çözümü için 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlemeyi planladığı barış konferansı iptal edildi.

BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame yaptığı açıklamada, "Havadan saldırılar devam ettiği sürece taraflardan bu konferansa katılmalarını talep edemeyiz" dedi. Temsilci, konferansın en hızlı sürede yapılması yönünde kararlı olduklarını ifade etti.

Libya'daki çatışmalar özellikle başkent Trablus'un 30 kilometre güneyinde yoğunlaşıyor. Hava saldırıları Trablus'un işleyen tek havalimanını hedef aldı. Bunun üzerine havalamanı ulaşıma kapatıldı. Havalimanında şimdilik sadece gece uçuşlarına izin verilecek.

Libya BM gündeminde

İngiltere ve Almanya Libya'daki çatışmaları BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, çatışmaların son bulmasını talep etti. BM Trablus'ta bir kampta bulunan 150'den fazla sığınmacının güvenli bir yere sevkedildiğini açıkladı. Trablus'un güneyindeki, sığınmacıların bulunduğu kampın son günlerde çatışmaların ortasında kaldığı belirtildi. BM'nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde başka sığınmacıların da Trablus ve çevresinden çıkarılması planlanıyor. Trablus uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başkenti.

"Çatışmalar sığınmacı akınına neden olabilir"

Libya'daki çatışmalar nedeniyle Avrupa'ya mülteci akınının artmasından endişe ediliyor. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) iç politika sözcülerinden Burkhard Lischka Rheinische Post'a yaptığı açıklamada, "Tecrübeler Avrupa'nın kapısı önündeki savaş benzeri çatışmaların çok hızlı bir biçimde Avrupa'ya sığınmacı hareketine neden olabildiğini gösterdi" dedi. SPD'li politikacı bu nedenle Avrupa'nın Libya'daki taraflar arasında arabulucu olması ve sorunun yatışmasına çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) dış politika uzmanlarından Jürgen Hardt aynı gazeteye yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'daki çatışmaları ele almak zorunda olduğunu belirtti. Hardt, "Libya özellikle yasadışı göçle mücadelede transit ülke olması nedeniyle önemli bir role sahip. En kötü durumda insani bir felaket ve büyük bir sığınmacı akını yaşanabilir" dedi.

NATO'nun hava saldırılarıyla destek verdiği muhaliflerin 2011 yılında Kaddafi rejimini devirmesinden bu yana ülkede iktidar mücadelesi sürüyor.

dpa, AFP / HT, SSB

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