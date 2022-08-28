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Fotoğraf: Hazem Ahmed/REUTERS
PolitikaLibya

Libya'daki çatışmalarda 30'dan fazla ölü

52 dakika önce

Libya'da iktidar savaşı veren iki ayrı hükümeti destekleyen silahlı gruplar arasında başkent Trablus'ta yaşanan çatışmalarda 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

https://www.dw.com/tr/libyadaki-%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmalarda-30dan-fazla-%C3%B6l%C3%BC/a-62955738

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 159 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Çatışan gruplar, Libya'da iktidar savaşı veren iki ayrı hükümeti destekliyor.Çatışmalardaki can kaybına dair açıklama, Trablus merkezli Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Taraflar arasında Cuma akşamı başlayan çatışmalar, ertesi gün de devam etmişti. Uluslararası haber ajansları, şiddetli çatışmaların yaşandığı Trablus'ta bugün sessizliğin hâkim olduğunu bildirdi.

Libyen | Schüsse und Explosionen in Tripolis
Fotoğraf: AA/picture alliance

Libya'da 2020 yılındaki ateşkesten beri yaşanan en şiddetli çatışmalara sahne olan Trablus'taki olaylarda, aralarında hastaneler ve kamu binalarının da de bulunduğu çok sayıda bina hasar gördü.

Libya'da Aralık ayında yapılması planlanan seçimlerin gerçekleştirilememesi ve başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin görevi bırakmayı reddetmesinin ardından gerginlik yeniden tırmanmıştı. Ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli parlamento da geçen Şubat ayında Fethi Başağa'yı başbakan olarak atamıştı.Dibeybe, iktidarı ancak seçimle gelen bir yönetime devredeceğini belirtiyor.

2020'deki şiddetli çatışmalar sonrası Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki barış süreci kapsamında kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin lideri Dibeybe, eski İçişleri Bakanı Başağa'nın Trablus'ta kontrolü ele geçirerek iktidara gelme girişimlerini şu ana kadar engellemeyi başardı. Başağa, 2019 yılındaki Trablus'u ele geçirme girişimi ülkeyi bir sene süren bir iç savaşa sürükleyen general Halife Hafter tarafından destekleniyor.

Çatışan taraflara çağrı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaların acilen durdurulması ve taraflar arasında diyalog kurulması için çağrıda bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da tarafları "itidal ve sağduyuya" davet edip çatışmaların derhal durdurulması için çağrı yapmıştı.

"Şiddetin artması, Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşma azmini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesi vizyonunu da riske atmaktadır. Bu bakımdan, tarafların silahları susturmalarını ve bir an önce sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya odaklanmalarını bekliyoruz" denilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye'nin bu ülkede "kalıcı barış ve istikrarın tesisi" için her türlü desteğin sağlamaya devam edeceği belirtilmişti.

DW,AFP,rtr,dpa,AP/CÖ,JD

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