Libya'da Trablus için operasyonda ölü sayısı 120'yi aştı

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da general Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a yönelik başlattığı operasyonda ölü sayısının 121'e çıktığını, 560'tan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Örgütün Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Trablus'a ek tıbbi malzeme ve ekip gönderileceği belirtildi.

Ayrıca operasyon çerçevesinde sağlık personeline yönelik düzenlenen saldırılar kınandı. Dünya Sağlık Örgütü, Nisan ayının başlangıcından bu yana Libya'da tıbbi yardım ekiplerine yönelik sekiz ayrı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırılar sonucu üç sağlık personelinin hayatını kaybettiği ve beş ambulansın kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

BM'den uyarı

Trablus'a yönelik operasyon sürerken, Birleşmiş Milletler Libya'da sivil bölgelere yönelik düzenlenen saldırılar konusunda uyarıda bulundu. BM'nin Libya'daki ofisi, okulların, hastanelerin, ambulansların ve sivil alanların bombalanmasının uluslararası insani hukuk çerçevesinde yasak olduğuna dikkat çekti. Bu yasağın ihlal edilmesi durumunda konunun BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınacağı belirtildi.

Hafter güçleri, operasyonu durdurmak için uluslararası toplumdan gelen çağrılara kulak tıkamış durumda. Çatışmalar nedeniyle 13 bin kişinin evlerini terk etmek, 900 kişinin çadırda yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Sisi ile Mısır'da görüşme

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, komutan Halife Hafter ile Kahire'deki başkanlık sarayında bir araya geldi. Hafter'in güçlerine destek veren bölge liderleri arasında yer alan Sisi'nin, Libyalı komutanla ülkedeki son durumu ele aldığı belirtildi.

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı. 75 yaşındaki general Hafter, 2014 yılından bu yana Libya'daki etkinliğini artırıyor. Hafter'e karşı olanlar, generali askeri bir diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor.

2011 yılında Muammer Kaddafi yönetime son verilmesinin ardından istikrarın bir türlü sağlanamadığı Libya'nın doğusunda ve batısında iki ayrı yönetim bulunuyor. General Halife Hafter Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenirken, BM dahil uluslararası toplumun büyük bölümü Trablus'ta Başbakan Fayiz Serrac'ın başkanlık ettiği Uluslararası Mutabakat Hükümeti'ni tanıyor.

dpa,AFP/ÖA,HT

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