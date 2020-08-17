 Libya′da taraflardan ateşkes ilanı | DÜNYA | DW | 21.08.2020

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DÜNYA

Libya'da taraflardan ateşkes ilanı

Libya'da Trablus ve Tobruk hükümetleri iki ayrı açıklama yaparak ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini bildirdi. UMH, Mart ayında seçim çağrısı yaptı.

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Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi iki ayrı açıklama yaparak ateşkes ilan etti.

BM tarafından tanınan UMH'dan yapılan açıklamada "UMH Başbakanı Fayiz Serrac'ın tüm askeri birliklere derhal silahların susması ve Libya topraklarının bütününde tüm muharip operasyonlara son verilmesi talimatını ilettiği" bildirildi.

UMH ayrıca stratejik önemdeki Sirte ve Cufra kentlerinin asker ve silahtan arındırılması çağrısı yaptı. Sirte ve Cufra, UMH'ya karşı savaşan ve Tobruk hükümeti tarafından desteklenen Halife Hafter güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

UMH, ateşkesin nihai hedefini "Libya'nın toprakları üzerindeki tam egemenliğinin sağlanması ile yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi" olarak açıkladı.

Mart ayında seçim çağrısı

UMH açıklamasında ayrıca Mart ayında ülkede meclis ve devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih de ayrı bir açıklama yaparak ateşkes çağrısında bulundu.

İki açıklamada da ülkedeki petrol üretimine yönelik blokajın kaldırılması talep edildi. Hafter güçleri Ocak ayından bu yana petrol kuyularının bulunduğu alanlarda üretime izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMİL) da her iki açıklamadan da memnuniyet duyduğunu bildirerek Libya'daki tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeden çıkması çağrısı yaptı.

AP,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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