Libya’da Türk kargo gemisi alıkondu

Libya açıklarında Misrata Limanı’na doğru hareket halindeki Jamaika bandıralı bir Türk kargo gemisinin Hafter güçlerince alıkonduğu bildirildi.

General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusundan (LNA) yapılan açıklamada Mabrouka adlı ticari kargo gemisinin Derna Limanı yakınlarında durdurulduğu kaydedildi.

LNA Sözcüsü Ahmed el-Mismari, gemide 9’u Türkiye uyruklu 17 mürettebatın bulunduğunu açıkladı. Mismari Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'yi BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) silah ve savaşçı sevkiyatını sürdürmekle suçlamıştı.

Anadolu Ajansı ise alıkonulan geminin ilaç taşıdığını, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasıyla Hafter milisleri tarafından yakalanarak Ras el-Hilal limanına çekildiğini yazdı.

Türkiye UMH'nın baş destekçileri arasında yer alırken ülkenin doğu ve güney bölgelerini kontrolü altında bulunduran LNA Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından destekleniyor.

Ekim ayında ateşkes imzalayan UMH ve LNA arasında ülkeyi önümüzdeki yıl seçimlere götürecek siyasi süreçle ilgili BM himayesinde siyasi müzakereler devam ediyor.

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