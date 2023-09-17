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Libya'da sel felaketinde can kaybı 11 bini geçti

17 Eylül 2023

Libya'da bir hafta önce etkili olan Daniel kasırgası sonrasında yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçerken, en az 10 bin 100 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

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Libya'da bir hafta önce meydana gelen sel felaketinde ölenler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Libya'da bir hafta önce meydana gelen sel felaketinde ölenler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fotoğraf: Ayman Al-Sahili/REUTERS

Libya'nın doğu kesimlerinde etkili olan Daniel kasırgası sonrasında meydana gelen sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamaya göre, sadece liman kenti Derne'de 11 bin 300 kişi sel felaketi nedeniyle hayatını kaybederken, 10 bin 100 kişi ise halen kayıp. Açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle bu rakamların artmasının beklendiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, 4 bin civarında ölünün kimliğinin belirlendiği ifade edilmişti.

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan ve selden en fazla etkilenen Derne'de, halk sağlığını tehdit edici durumlar çıkmasından endişe ediliyor. Cumartesi gününe kadar sağlık merkezlerine 150 ishal vakası geldiği aktarılırken, ülkedeki Hastalıklarla Mücadele Merkezi bunların sebebinin kirli içme suyu olduğunu belirtti. Merkez aynı zamanda selden etkilenen bölgelerde en az bir yıllık bir olağanüstü hâl ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Libya'da yeni tehlike: Kara mayınları

DSÖ'ye göre, sadece Derne'de 35 bin kişi evlerini kaybederken, OCHA, yerinden edilmiş binlerce insanın başka yerlere göç etmesi nedeniyle, ülkede yıllarca süren iç çatışmalardan kalan kara mayınları ile patlayıcı mühimmatla temas etme riskinin arttığını söyledi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de sellerin kara mayınlarını başka bölgelere de taşıdığını belirtti.

Sel felaketi, Derne ile Susa şehirlerini birbirine bağlayan yolda büyük hasara neden oldu.
Sel felaketi, Derne ile Susa şehirlerini birbirine bağlayan yolda büyük hasara neden oldu. Fotoğraf: Ibrahim Hadia al-Majbri/XinHua/picture alliance

DSÖ, Cumartesi günü Bingazi'ye 29 ton tıbbi yardım malzemesi gönderildiğini, bunların içerisinde kronik hastalar için hayati önemde olan ve ayrıca salgınlarda kullanılabilecek ilaçlar, acil ameliyatlarda kullanılabilecek malzemeler ve ceset torbaları olduğunu açıkladı. Açıklamada, bu malzemelerle 250 bin civarında insanın tedavi edilebileceği, malzemelerin Derne'deki hastaneler ve sağlık merkezlerine dağıtılacağı belirtildi. Bingazi ile Derne arasında, tercih edilen yola göre, 300 ila 400 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) göre, selden etkilenen ve kullanılamaz hale gelen yollar nedeniyle Bingazi ile Derne arasında sadece bir tane yol işler durumda.

Daniel kasırgası Türkiye'den sonra Libya'ya ulaşmıştı

Daniel kasırgası, daha önce de Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olmuş, özellikle Yunanistan'ın Teselya bölgesinde büyük bir sel felaketine yol açmış, her üç ülkede de zarara ve ölümlere neden olmuştu. Kasırga geçen Pazar günü, uzun yıllar iç savaş yaşamış olan Libya'ya erişmişti. Fırtınadan en fazla etkilenen Derne kentinin yakınlarında iki baraj yıkılırken, şehirdeki bazı semtler neredeyse tamamıyla denize sürüklenmişti. Pazar gününe kadar liman kentinde yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu.

dpa/DÇÜ, JD

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Libya'da bir hafta önce meydana gelen sel felaketinde ölenler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Libya'da sel felaketinde can kaybı 11 bini geçti

Felaket17 Eylül 2023
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