Libya'da sel kurbanları kitlesel mezarlara gömülüyor
Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın doğusunda sel felaketlerine neden olan Daniel kasırgasında yaşamını yitiren 300'ü aşkın kurbanın kitlesel mezarlara gömüldüğü bildirildi.
Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı konusunda henüz doğrulanabilir bir veri mevcut değil. Ülkenin çeşitli bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran birbirine rakip hükümet temsilcileri, Pazar günü yaşanan felaket sonucunda binlerce kişinin yaşamını yitirdiğinden yola çıkıyor.
"10 bin kişi kayıp"
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin (IFRC) Libya'dan sorumlu temsilcisi Tamer Ramadan, yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Ramadan, "tüm uluslararası aktörlere" Libya'ya destek verme çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Abdül Celil: Caddeler ceset dolu
Libya'nın doğusunda kontrolü elinde bulunduran yönetimin Sağlık Bakanı Osman Abdül Celil, ölü ve yaralıların sayısını belirlemenin hâlâ çok zor olduğunu ifade etti. Celil, "Caddelerin parçalanması ve binaların çöküşü nedeniyle saatler boyunca izole olan Derne kentinin birçok bölgesinde cesetler sokaklarda" açıklamasını yaptı.
Yönetim merkezi Trablus’ta bulunan Batı'daki hükümet ise, söz konusu felaketi, ülkenin 40 yılı aşkın süredir yaşadığı en şiddetli yağış olarak nitelendirdi. Pazartesi günü, üç günlük yas ilan edildi. Durumun "kontrolden çıktığının" belirtildiği kentte, iki barajın yıkılarak taştığı kaydediliyor.
Afet ve acil durum yönetiminden sorumlu kurumun aktardığı bilgilere göre, arama-kurtarma çalışmalarını yürütmek son derece zor. Bu çalışmaları sürdürmek için helikopter desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden kurum, elektrik ve internet bağlantısının da kesildiği bilgisini aktardı.
AB'den yardım teklifi
Avrupa Birliği (AB), Libya'ya insani yardım gönderme teklifinde bulundu. Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, Salı günü yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızı bölgede bir an önce desteklemeye hazırız" diye konuştu.
BM Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, "AB durumu yakından izlemektedir ve destek vermek için hazırdır" açıklamasında bulundu.
Türkiye'den yardım
Türkiye sel felaketinden etkilenen Libya'ya yardım gönderdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Tarihin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Libya halkının yaralarını sarmak için, arama kurtarma ve yardım ekiplerimiz ile insani yardım malzemelerini Bingazi’ye ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
DW,dpa / BÜ,HT