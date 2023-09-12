Libya'da sel kurbanları kitlesel mezarlara gömülüyor

Libya'da son 40 yıldaki en şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, iki barajın da taştığı açıklandı.

Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın doğusunda sel felaketlerine neden olan Daniel kasırgasında yaşamını yitiren 300'ü aşkın kurbanın kitlesel mezarlara gömüldüğü bildirildi.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı konusunda henüz doğrulanabilir bir veri mevcut değil. Ülkenin çeşitli bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran birbirine rakip hükümet temsilcileri, Pazar günü yaşanan felaket sonucunda binlerce kişinin yaşamını yitirdiğinden yola çıkıyor.

Daniel kasırgasının en çok zarar verdiği kentlerden biri Derne Fotoğraf: Libysche Regierung via AP/dpa/picture alliance

"10 bin kişi kayıp"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin (IFRC) Libya'dan sorumlu temsilcisi Tamer Ramadan, yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Ramadan, "tüm uluslararası aktörlere" Libya'ya destek verme çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Abdül Celil: Caddeler ceset dolu

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde bulunduran yönetimin Sağlık Bakanı Osman Abdül Celil, ölü ve yaralıların sayısını belirlemenin hâlâ çok zor olduğunu ifade etti. Celil, "Caddelerin parçalanması ve binaların çöküşü nedeniyle saatler boyunca izole olan Derne kentinin birçok bölgesinde cesetler sokaklarda" açıklamasını yaptı.

Yönetim merkezi Trablus’ta bulunan Batı'daki hükümet ise, söz konusu felaketi, ülkenin 40 yılı aşkın süredir yaşadığı en şiddetli yağış olarak nitelendirdi. Pazartesi günü, üç günlük yas ilan edildi. Durumun "kontrolden çıktığının" belirtildiği kentte, iki barajın yıkılarak taştığı kaydediliyor.

Libya'da sel felaketi nedeniyle üç günlük yas ilan edildi Fotoğraf: AA/picture alliance

Afet ve acil durum yönetiminden sorumlu kurumun aktardığı bilgilere göre, arama-kurtarma çalışmalarını yürütmek son derece zor. Bu çalışmaları sürdürmek için helikopter desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden kurum, elektrik ve internet bağlantısının da kesildiği bilgisini aktardı.

AB'den yardım teklifi

Avrupa Birliği (AB), Libya'ya insani yardım gönderme teklifinde bulundu. Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, Salı günü yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızı bölgede bir an önce desteklemeye hazırız" diye konuştu.

BM Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, "AB durumu yakından izlemektedir ve destek vermek için hazırdır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'den yardım

Türkiye sel felaketinden etkilenen Libya'ya yardım gönderdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Tarihin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Libya halkının yaralarını sarmak için, arama kurtarma ve yardım ekiplerimiz ile insani yardım malzemelerini Bingazi’ye ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

DW,dpa / BÜ,HT

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