 Libya′da sığınmacı kampına hava saldırısı: En az 44 ölü | DÜNYA | DW | 03.07.2019

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DÜNYA

Libya'da sığınmacı kampına hava saldırısı: En az 44 ölü

Libya'da başkent Libya yakınlarınmaki bir sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısı sonucu en az 44 sığınmacı yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu 130'dan fazla mültecinin de yaralandığı belirtiliyor.

Saldırı sonucu en az 44 kişi yaşamını yitirdi

Saldırı sonucu en az 44 kişi yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler, Libya'nın başkenti Trablus yakınlarındaki bir sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında en az 44 kişinin öldüğünü, 130'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Libya kurtarma ekipleri tarafından daha önce yapılan açıklamada, saldırı sonucu en az 40 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Kampta yaklaşık 150 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Libya'da, Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Katar'ın yanı sıra bazı Batı ülkelerinin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabat Hükümeti'nden yapılan açıklamada ülkenin doğusunu elinde bulunduran General Halife Hafter'e bağlı askeri birlikler tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada saldırı, "nefret dolu bir suç" olarak tanımlanarak, "Sığınmacı kampı kasıtlı ve kesin bir saldırının hedefi olmuştur" denildi.

Libyen Luftangriff Tajoura Detention Center bei Tripolis

Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı savaşan milislerin lideri General Hafter'e yakın medyada yer alan haberlerde başkent Trablus ile Tacura bölgesindeki bazı noktalara salı akşamı bir dizi hava saldırısı düzenleneceği duyurulmuştu. Tacura'da Ulusal Mutabat Hükümeti'ne bağlı çok sayıda askeri birim bulunuyor. Bu nedenle bölge, General Hafter'in komutasındaki askeri birliklerin sık sık saldırısına hedef oluyor.

Çatışmalar sürüyor

Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine son veren 2011 yılındaki ayaklanmadan bu yana istikrar sağlanabilmiş değil. Ülke, Trablus ve Tobruk merkezli iki ayrı yönetim tarafından idare ediyor. Trablus'taki yönetim Birleşmiş Milletler tarafından tanınırken, Hafter güçlerine Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri destek veriyor.

Ülkenin doğusunda gücü elinde tutan Hafter'in öncülüğündeki ordu Nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Çatışmalar sonucu binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

AFP,Reuters/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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