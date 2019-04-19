 Libya’da Nisan ayı bilançosu: 264 kişi hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 23.04.2019

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DÜNYA

Libya’da Nisan ayı bilançosu: 264 kişi hayatını kaybetti

Nisan’ın başından bu yana Libya’nın başkenti Trablus’un ele geçirilmesi için General Hafter’e bağlı güçlerin yürüttüğü operasyonlar sonucu çıkan çatışmalarda 264 kişinin öldüğü, bin 266 kişinin yaralandığı belirtildi.

General Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu Trablus'taki çatışmalar için hazırlık yapıyor (13 Nisan 2019)

General Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu Trablus'taki çatışmalar için hazırlık yapıyor (13 Nisan 2019)

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre, Libya'da Trablus'a yönelik devam eden çatışmalarda ölen ve yaralananların sayısı her geçen gün artıyor.

DSÖ’nün Salı günü açıkladığı verilere göre General Halife Hafter’e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da başlattığı operasyonun ertesi gününden bu yana 264 kişinin öldüğü ve bu kişilerin 21’inin sivil olduğu belirtildi. Çatışmalarda yaralananların sayısının ise bin 266 olduğu aktarıldı.

Halife Hafter

Halife Hafter

DSÖ, yaralıların tedavi edilebilmesi için bölgeye doktor sevk etmeye devam edeceklerini belirtti. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana 30 bine yakın kişinin yerlerinden edildiği bilgisi verildi.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ile BM'nin Libya Özel Temsilci Yardımcısı Maria do Valle Ribeiro, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkedeki çatışmaların devam edeceğini tahmin ettiklerini, bu nedenle insani yardım kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Başkent Trablus’ta hayatın devam ettiğini ve mağazaların açık olduğunu belirten do Valle Ribeiro, ancak şehrin güneyinde rasgele ateş açılabildiğini ve bu saldırılarda ağır silahların kullanıldığını söyledi.

Hafter’e bağlı güçlerden yeni operasyon duyurusu

Hafter'in kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu'ndan bir sözcü Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trablus'un ele geçirilmesi için üç haftadır sürdürülen saldırıların daha da kuvvetlendirileceğini ve yeni bir operasyonun başlayacağını söyledi. Bu operasyon için yeni yedek ünitelerin cepheye sürüleceğini ifade eden sözcü, son günlerdeki çatışmaların yerleşim yerlerine yakın olduğu için yavaş ilerlediğini belirtti.

Fayiz Serrac

Fayiz Serrac

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan askeri güçlerin lideri General Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı. 75 yaşındaki General Hafter, 2014 yılından bu yana Libya'daki etkinliğini artırıyor. Hafter'e karşı olanlar, generali askeri bir diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor.

2011 yılında Muammer Kaddafi yönetime son verilmesinin ardından istikrarın bir türlü sağlanamadığı Libya'nın doğusunda ve batısında iki ayrı yönetim bulunuyor. General Hafter Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenirken, BM dahil uluslararası toplumun büyük bölümü Trablus'ta Başbakan Fayiz Serrac'ın başkanlık ettiği Uluslararası Mutabakat Hükümeti'ni tanıyor.

epd,dpa,rtr/DÇÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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