Libya'da Mısır'ın ateşkes girişimi sonuç vermedi

Libya'da Mısır tarafından önerilen ve Pazartesi günü yürürlüğe girmesi öngörülen ateşkese rağmen Hafter güçleri ve Trablus merkezli hükümete bağlı birlikler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Ahmed el Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Sirte kentini ele geçirmek için harekat düzenleyen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerine yönelik hava operasyonlarını yoğunlaştırdıklarını açıkladı.

Mısır'ın ateşkes önerisinin UMH tarafından reddedildiğini belirten El Mismari, "Bu yüzden askeri operasyonlarımız sürecek. Onlara bu ateşkes girişimine tamamen bağlı kalana ya da bu gruplar ortadan kaldırılana kadar askeri operasyonlarımızı durdurmayacağız" dedi.

Mısır'ın önerdiği ve General Halife Hafter'in kabul ettiği ateşkes, UMH lideri Fayez Serrac tarafından dolaylı olarak reddedilmişti. Söz konusu ateşkes anlaşması Libya'daki yabancı güçlerin çekilmesini ve milis gruplarının dağıtılarak silahlarının toplanmasını öngörüyordu.

Türkiye ve Erdoğan'a ağır suçlamalar

Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü El Mismari, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yi de Libya'yı "işgal edip kontrol altına almaya" çalışmakla suçladı.

El Mismari, "Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen bu üyeliğini diğer NATO üyelerinin çıkarlarını gözetmeksizin Libya'yı kontrol ve işgal etmek için kullandığını" öne sürdü.

Sözcü, Libya'da UMH'ya askeri destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise "insanlığa, uluslararası topluma ve Libyalıların iradesine" karşı savaş suçu işlediğini iddia etti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH; Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nce desteklenen Hafter güçlerine karşı Türkiye'nin, özellikle havadan verdiği destekle son dönemde önemli askeri başarılar elde etti. Geçen hafta Trablus'un çevresindeki stratejik bölgeleri Hafter birliklerinin elinden geri alan hükümet güçleri, başkentin kontrolünü sağlamlaştırdıktan sonra Sirte kentine yöneldi.

Erdoğan: Trump'la mutabakatlarımız oldu

Erdoğan, Pazartesi günü TRT'de katıldığı programda, Libya'daki siyasi süreçle ilgili bir soru üzerine, "Şu anda bana göre gelişmeler onu gösteriyor ki, Hafter her an sürecin dışına atılabilir" yanıtı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile aynı gün yaptığı görüşmede de Libya konusunun ele alındığını belirten Erdoğan, "Bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Böyle bir adım belki olabilir" dedi.

Erdoğan, Libya konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesinin gerekeceğini sözlerine ekledi.

DW,dpa,AP/CÖ,BK

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