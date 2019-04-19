 Libya′da Hafter′e bağlı birliklere IŞİD saldırısı | DÜNYA | DW | 04.05.2019

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DÜNYA

Libya'da Hafter'e bağlı birliklere IŞİD saldırısı

General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu mensubu sekiz asker, bir askeri eğitim merkezinde ölü bulundu. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Libyen Bereits mehr als 200 Tote bei Kämpfen um die Hauptstadt Tripolis (Reuters/A. Jadallah)

Düzenlenen bombardımanın ardından Trablus, Libya, 17 Nisan 2019

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Libya'da General Halife Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu'na bağlı birliklere düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi.

Yerel bir güvenlik yetkilisi, ülkenin güneyindeki Sebha kentindeki bir askeri eğitim merkezinde Cumartesi günü altı askerin boğazları kesilmiş biçimde bulunduğunu belirtti. Yetkili, diğer iki askerin de aynı saldırıda öldürüldüğünü belirtirken ayrıntılı bilgi vermedi.

Saldırıyı üstlenen IŞİD tarafından internet üzerinden yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin genel merkezinin hedef alındığı saldırıda en az 16 askerin öldürüldüğü ya da yaralandığı belirtildi. IŞİD militanlarının Libya'nın güneyindeki çöl bölgelerinde faal olduğu tahmin ediliyor.

NATO'nun hava saldırılarıyla destek verdiği muhaliflerin Kaddafi rejimini devirdiği 2011 yılından bu yana Libya'da merkezi bir otorite bulunmuyor. IŞİD'ın, ülkenin sekiz yıldır içinde bulunduğu kaos ortamından fayda sağladığı belirtiliyor.

Libya'da halen birbirleriyle rekabet halinde olan iki siyasi aktör bulunuyor. Bunlardan biri Trablus merkezli ve Birleşmiş Milletler (BM) destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti, diğeriyse General Hafter ile ittifak içerisinde bulunan Tobruk merkezli yönetim.

General Hafter Nisan ayı başında, kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.  Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Trablus'ta çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 400 kişi yaşamını yitirdi.

dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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