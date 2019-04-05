Libya’da Hafter Trablus’u ele geçirmek için operasyon başlattı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı, uluslararası toplum tarafından şiddetin çığrından çıkacağı endişesi yarattı. Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre, İngiltere’nin girişimiyle konu bu akşam Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde ele alınacak. Hafter'in birliklerinin Perşembe akşamı, Uluslararası Mutabakat Hükümeti’nin bulunduğu Trablus’a yaklaşık 27 kilometre kadar yaklaştığı bildiriliyor. Fransız Basın Ajansı’ndan (AFP) bir muhabirin verdiği bilgilere göre, Hafter’in kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu’na ait birliklerin başkente 27 kilometre uzaklıktaki bir kontrol noktasına geldiği haber veriliyor. Libya Ulusal Ordusu’ndan General Abdüssalim el Hassi, kontrol noktasının herhangi bir çatışma olmadan ele geçirildiğini açıkladı.

Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan Libya'da, NATO'nun hava saldırılarıyla destek verdiği muhaliflerin Kaddafi rejimini devirdiği 2011 yılından bu yana birden fazla otorite iktidar savaşı veriyor. General Halife Hafter, ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenirken BM dahil uluslararası toplumun büyük bölümü Trablus'ta Başbakan Fayiz Serrac'ın başkanlık ettiği Uluslararası Mutabakat Hükümeti’ni tanıyor. Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin arkasında olduğu Hafter güçleri, Türkiye ve Katar'ı Libya'daki rakiplerine askeri ve mali destek vermekle suçluyor.

"Teröristler ve paralı askerlerden" temizleme operasyonu

General Hafter, Perşembe günü Libya Ulusal Ordusu'na batıya giderek Trablus'u ele geçirme emri verdi ve sivillere, "devletin kurumlarına" ve yabancılara dokunulmayacağı yönünde teminat verdiğini açıkladı. Libya Ulusal Ordusu Çarşamba günü, ülkenin batısını “teröristler ve paralı askerlerden” temizlemek amacıyla bölgeye saldırı hazırlığı içinde olduğunu duyurmuştu.

"Libya krizinde askeri çözüm yoktur"

Libya’dan gelen açıklamalar uluslararası alanda endişeyle karşılanmıştı. ABD, Fransa, İtalya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri, durumun askeri açıdan kontrolden çıkmaması yönünde uyarıda bulunmuş ve yaptıkları ortam açıklamada, "Hükümetlerimiz Libya’da her türlü askeri harekata karşıdır ve ülkede yeni kriz çıkaran taraftan hesap soracaktır" ifadesini kullanmıştı.

Antonio Guterres

Bölgesel ziyaret çerçevesinde şu anda Libya’da bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında askeri hareketliliğin son bulması ve durumun yatışması çağrısında bulundu. Guterres, “Libya krizinde askeri çözüm yoktur. Çözüm siyasi olmak zorundadır” ifadesini kullandı.

Birliklerin ilerleyişi konferansa hazırlık olabilir

Bu arada, başkentteki milisleri bir araya getiren Trablus Koruma Gücü adlı oluşum, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Ordusu’nun ilerlemesini durdurmak için harekete geçeceğini duyurdu. Trablus'un doğusuna 200 kilometre uzaklıkta bulunan Misrata kentindeki devrimci gruplar da Hafter'e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını açıkladı. Liman kenti Misrata'da bulunan devrimci gruplar da Hafter'e bağlı birlikleri durdurmak için hazır olduklarını açıkladı.

14-16 Nisan tarihlerinde Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun, ülkedeki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak Libya’nın güneyindeki Gadames kentinde bir konferans düzenlemesi planlanıyor. Libyalı analist Emad Badi, Hafter’in birliklerini Trablus’a doğru ilerleterek, konferansta elini güçlendirmeyi planlamış olabileceği yorumunu yapıyor.

AFP/AÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe