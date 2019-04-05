 Libya′da General Hafter′e karşı operasyon | DÜNYA | DW | 07.04.2019

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DÜNYA

Libya'da General Hafter'e karşı operasyon

Libya'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan General Hafter'e bağlı güçlere karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri operasyon başlattı. İki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive (Getty Images/AFP/M. Turkia)

Ulusal Mutabak Hükümeti (UMH) güçleri "Öfke Volkanı" adını verdikleri operasyonla, Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için harekat başlatan ülkenin doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter'e karşı saldırıya geçti.

UMH Sözcüsü Muhammed Gnunu Pazar günü Trablus'ta yaptığı açıklamada operasyonun amacının

Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive | Mohamed Gnounou

UMH Sözcüsü Muhammed Gnunu

yasadışı bir biçimde ele geçirilen bölgelerin temizlenmesi olduğunu belirtti. 

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) güçlerinin 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı. Libya Ulusal Ordusu Facebook üzerinden yaptığı duyuruda Trablus merkezinin dışına hava saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Uluslararası toplum tarafından kabul gören UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

BM'den çağrı

Dönem Başkanı Almanya başkanlığında Libya gündemiyle toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Libya'da başkent Trablus'u ele geçirmek için harekat başlatan ülkenin doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter'e saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Libya'daki çatışmaları görüşmek için toplanan Güvenlik Konseyi, ülkedeki askeri hareketliliğin endişe verici olduğunu bildirdi.

Barış görüşmeleri 14-16 Nisan'da

Çatışmaların artmasının Libya'yı 2011'deki iç savaştakine benzer bir şiddet ortamına sokacağından endişe ediliyor. Hafter'in başlattığı saldırının, BM arabuluculuğunda 14-16 Nisan'da yapılması planlanan ve genel seçimler için bir yol haritası da içeren barış görüşmelerini de tehlikeye attığı düşünülüyor.

Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan Libya'da, NATO'nun hava saldırılarıyla destek verdiği muhaliflerin Kaddafi rejimini devirdiği 2011 yılından bu yana birden fazla otorite iktidar savaşı veriyor. General Halife Hafter, ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenirken BM dahil uluslararası toplumun büyük bölümü Trablus'ta Başbakan Fayiz Serrac'ın başkanlık ettiği Uluslararası Mutabakat Hükümeti’ni tanıyor. Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin arkasında olduğu Hafter güçleri, Türkiye ve Katar'ı Libya'daki rakiplerine askeri ve mali destek vermekle suçluyor.

 

AFP,DW,MK/AÜ

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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