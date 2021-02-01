Libya'da geçici birlik hükümeti seçildi

Libya'yı 24 Aralık'ta planlanan meclis seçimlerine kadar yönetecek geçici birlik hükümeti belli oldu. İsviçre'nin Cenevre kentinde 1 Şubat'tan bu yana seçim sürecini yürüten Libya Siyasal Diyalog Forumu, Başbakan ve Başkanlık Konseyi'nin üç üyesini seçti.

Yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı makamına denk gelen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi seçildi. Ülkenin doğusunda desteği bulunan Menfi, ülkenin üç bölgesini temsilen üç üyesi bulunan Konsey'in başkanlığını yürütecek.

Yunanistan sınır dışı etmişti

Menfi BM tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni temsilen Atina Büyükelçiliği görevinde bulunuyordu. Türkiye ile UMH arasında 2019 yılı Kasım ayında deniz yetki alanları ve askeri işbirliği mutabakatlarının imzalanmasının ardından Yunanistan protesto olarak Menfi'yi sınır dışı etmişti.

Konsey'in diğer üyeleri ise Musa Koni ile Abdullah el Lafi oldu.

Geçici hükümette Başbakanlık görevine ise ülkenin batısındaki aşiretlerin desteklediği nüfuzlu iş adamı Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Menfi'nin listesi Siyasal Diyalog Forumu'nun 74 üyesinden 39'unun oyunu aldı.

Salih-Başağa listesi kaybetti

Başlangıçta sunulan dört listeden hiçbirinin yüzde 60 oy oranına ulaşamaması üzerine seçimler ikinci tura kalmıştı. Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in Başkanlık Konseyi başkanlığına ve UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın Başbakanlığa aday olduğu liste ilk turda en yüksek oyu almasına rağmen ikinci turda 34 oyda kaldı. Salih ve Başağa'nın bulunduğu listeyi ABD, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin desteklediği konuşuluyordu.

Oylama sürecine eşlik eden BM Libya Destek Misyonu Özel Temsilcisi Stephanie Williams sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bu tarihi ana tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugün aldığınız karar zamanla birlikte Libya halkının ortak hafızasında daha da büyük bir yere sahip olacaktır" dedi.

BM'den "ulusal barış süreci" vurgusu

Geçici birlik hükümetinin Ekim ayında imzalanan ateşkese tam destek vermesinin ve seçim takvimine uymasının önemine dikkat çeken Williams, ayrıca "kapsamlı bir ulusal barış süreci" başlatılması gerektiğini kaydetti.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen ülke, 2015'ten bu yana biri Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğeri Tobruk'taki Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı hükümetin kontrolü altında bulunuyor. Tobruk hükümetini destekleyen Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu başkent Trablus'u ele geçirmek üzere 2019 yılı Nisan ayında taarruz başlatmış, ancak Türkiye'nin UMH'ya verdiği aktif askeri destek sonucu geri püskürtülmüştü.

Taraflar arasında savaşın sona ermesi ve yeni bir siyasi düzen oluşturulması amacıyla BM himayesinde görüşmeler başlatılmış ve Ekim ayında ateşkes anlaşmasına imza atılmıştı. Seçim sürecini koordine etmek üzere ülkedeki değişik siyasi ve toplumsal kesimleri temsil eden 75 kişiden oluşan Libya Siyasal Diyalog Forumu Kasım ayında ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

AP/BK,HS

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