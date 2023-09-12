Libya'da felaketin boyutları büyüyor

Daniel Kasırgası'nın neden olduğu ağır bir felaketle karşı karşıya kalan Libya'nın sadece Derne kentinde en az 2 bin 300 kişinin öldüğü belirtildi. Türkiye ve Almanya'dan bölgeye yardımlar gönderilmeye başlandı.

Libya'nın özellikle doğu bölgelerinde etkili olan Daniel Kasırgası sonucu meydana gelen sel felaketleri ve su taşkınlarında, sadece Derne kentinde en az 2 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Libya Acil Durum ve Kurtarma Hizmetleri sözcülüğünden AFP haber ajansına yapılan açıklamada, şehirde yaklaşık 7 bin yaralı, 5 binden fazla da kayıp olduğu ifade edildi.

Derne Kent İdaresi'nden bir yetkili ise şehirdeki durumun "felaket" olduğunu dile getirerek, dört önemli köprü, iki bina ve iki barajın yıkıldığını, kentin "ulusal ve uluslararası yardımlara" ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusa sahip olan sahil kenti Derne, başkent Trablus'un 900 kilometre doğusunda yer alıyor.

Erdoğan: Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Anayasa Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin "bu zor günlerinde tüm imkanları ile kardeşlerinin yanında" olacağını dile getirdi. "Sahadan aldığımız bilgiler gerçekten çok büyük bir doğal afetin yaşandığını gösteriyor. Kayıplarla birlikte vefat sayılarının maalesef daha da artacağı anlaşılıyor" diyen Erdoğan, "AFAD Başkanlığımızı, arama kurtarma personelinden diğer ihtiyaçlara gerekli yardımları süratle ulaştırma noktasında talimatlandırdık. İlk etapta üç kargo uçağımız yardımlarla beraber Libya'ya hareket etti. Amacımız Libya'nın yaralarının bir an önce sarılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA/picture alliance

Almanya da yardım gönderiyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Libya'daki afetzedelere hızlı bir şekilde yardım ulaştırılacağını duyurdu. Federal Teknik Yardım Kurumu'nun (THW), yardımların nakli için hazırlandığını dile getiren Faeser, "Işıklandırılmış çadırlar, sahra yatakları, battaniyeler, uyku matları, uyku tulumları, jeneratörler ve hijyen malzemeleri göndereceğiz" dedi.

Libya'da geçen Pazar günü Daniel Kasırgası'nın neden olduğu, son 40 yılın en ağır yağışlarından sonra yaşanan sel ve su taşkını felaketlerinde ölenlerin sayısının, yetkililerin açıkladığından çok daha fazla olmasından endişe ediliyor. Ülke genelinde on binlerce kişinin kayıp olduğu belirtilirken Libya uluslararası topluma yardım ve destek çağrısında bulundu.

AFP,DW,KNA / ET,BK

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