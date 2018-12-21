Libya'da Dışişleri Bakanlığına saldırı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına yönelik intihar saldırısında ikisi sivil olmak üzere beş kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Libya haber ajansı LNA iki saldırganın üzerindeki bombayı patlattığını üçüncü saldırganın ise Dışişleri Bakanlığı güvenlik görevlileriyle girdiği çatışmada öldüğünü duyurdu.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) haberinde binadan dumanların yükseldiği, olay yerine can kurtaran, ilk yardım ekipleri ve güvenlik görevlilerinin sevk edildiği kaydedildi.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa saldırıyla ilgili açıklamasında 5 kişinin öldüğü saldırıda en az 18 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırının sorumluluğunu herhangi bir örgütün üstlenmediğini söyleyen Başağa saldırganların Afrikalı olduğunu kaydetti. Binada güvenlik açığı olduğunu ve bunun inceleneceğini söyleyen Libya İçişleri Bakanı, bakanlığın yeni bir binaya taşınacağını söyledi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin üst düzey bir diplomat olduğu, Dışişleri Bakanlığı'nda yönetici kademesinde görev yaptığı belirtildi.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından bu yana ülkede istikrar sağlanamadı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen Trablus merkezli hükümet, ülkenin her bölgesinde kontrolü sağlayamıyor. Hükümet, ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan yönetim tarafından tanınmıyor.

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AFP,dpa/JD,ÖA, EC

© Deutsche Welle Türkçe