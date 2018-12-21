 Libya′da Dışişleri Bakanlığına saldırı: En az üç ölü | DÜNYA | DW | 25.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Libya'da Dışişleri Bakanlığına saldırı: En az üç ölü

Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına yönelik saldırıda, ikisi saldırgan olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anschlag auf libysches Außenministerium (Reuters/H. Amara)

Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına yönelik intihar saldırısında biri sivil olmak üzere üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan bir emniyet yetkilisi, saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtti. İkinci saldırganın intihar ederek mi ya da güvenlik görevlileri tarafından vurularak mı öldüdüğü ise açıklık kazanmadı.

Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiği, en az dokuz kişinin de yaralandığı belirtildi.

Fransız Haber Ajansı (AFP) ise on kişinin yaralandığını duyurdu. AFP'nin emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığı binası önünde bir bir araca yerleştirilen bombanın patladığı, ardından üç veya dört saldırganın binaya girdiği aktarıldı. Binaya giren saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı patlattığı ve güvenlik görevlileri ile saldırganlar arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Binadan dumanların yükseldiği, olay yerine can kurtaran, ilk yardım ekipleri ve güvenlik görevlilerinin sevk edildiği kaydedildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden kişinin üst düzey bir diplomat olduğu, Dışişleri Bakanlığı'nda yönetici kademesinde görev yaptığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından bu yana ülkede istikrar sağlanamadı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen Trablus merkezli hükümet, ülkenin her bölgesinde kontrolü sağlayamıyor. Hükümet, ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan yönetim tarafından tanınmıyor.

Video izle 00:36
Şimdi canlı
00:36 dk

Libya'da sıkışan IŞİD militanları

AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye Libya konferansından çekildi

İtalya'da düzenlenen Libya konferansındaki bir toplantıya dâhil edilmeyen Türkiye, zirveden çekilme kararı aldı. Türkiye “derin hayal kırıklığıyla” konferansı terk ettiğini açıkladı. (13.11.2018)  

Libya'da iki hükümet ateşkeste anlaştı

BM destekli hükümetin başbakanı el-Sarac ile doğuyu kontrol eden Haftar birlikleri çatışmaları sonlandırma yönünde anlaştı. (25.07.2017)  

Türkiye'den dönen Libyalı siyasetçiye suikast

Türkiye ziyaretinden dönen Misurata Belediye Başkanı İştevi, Libya'da havalimanı çıkışı kaçırıldıktan sonra öldürüldü. Türk Dışişleri, İştevi'nin öldürülmesini kınadı. İştevi, Ankara'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşmüştü. (18.12.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Libya'da sıkışan IŞİD militanları  

Benzer içerik

Deutschland Verstärkte Polizeipräsenz am Flughafen Stuttgart

Almanya’da havalimanına saldırı planı şüphesi 21.12.2018

Almanya ile Fransa arasındaki sınır bölgesinde bir havalimanına terör saldırısı düzenlenebileceği şüphesiyle aramalar yapılıyor. Olayla ilgili, radikal İslamcı çevrelerle bağlantılı olduğu sanılan dört şüpheli aranıyor.

Österreich Polizist

Viyana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 21.12.2018

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Lugeck bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Terör saldırısı ihtimali üzerinde durulmuyor.

Frankreich Polizeieinsatz nach Schießerei auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg

Polis Strasbourg saldırganını arıyor 12.12.2018

Fransa’da Noel pazarı yakınında düzenlenen saldırının ardından zanlı Cherif C.'nin yakalanması için operasyonlar sürüyor. Olayla ilgili olarak dört kişi gözaltına alındı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Endonezya'da can kaybı 400'ü aştı

Endonezya'da hafta sonunda yaşanan tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 429'a ulaştı. Bölgedeki volkanik hareketlilik nedeniyle yeni tsunami dalgalarının oluşmasından endişe ediliyor. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  