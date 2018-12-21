Libya'da Dışişleri Bakanlığına saldırı: En az üç ölü

Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına yönelik intihar saldırısında biri sivil olmak üzere üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan bir emniyet yetkilisi, saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtti. İkinci saldırganın intihar ederek mi ya da güvenlik görevlileri tarafından vurularak mı öldüdüğü ise açıklık kazanmadı.

Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiği, en az dokuz kişinin de yaralandığı belirtildi.

Fransız Haber Ajansı (AFP) ise on kişinin yaralandığını duyurdu. AFP'nin emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığı binası önünde bir bir araca yerleştirilen bombanın patladığı, ardından üç veya dört saldırganın binaya girdiği aktarıldı. Binaya giren saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı patlattığı ve güvenlik görevlileri ile saldırganlar arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Binadan dumanların yükseldiği, olay yerine can kurtaran, ilk yardım ekipleri ve güvenlik görevlilerinin sevk edildiği kaydedildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden kişinin üst düzey bir diplomat olduğu, Dışişleri Bakanlığı'nda yönetici kademesinde görev yaptığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından bu yana ülkede istikrar sağlanamadı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen Trablus merkezli hükümet, ülkenin her bölgesinde kontrolü sağlayamıyor. Hükümet, ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan yönetim tarafından tanınmıyor.

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AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe