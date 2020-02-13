Libya'da ateşkes görüşmeleri sekteye uğradı

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümeti, Libya'nın doğusuna hâkim güçler tarafından Trablus limanına dün yapılan saldırının ardından Cenevre'de yapılan ateşkes görüşmelerini askıya aldığını duyurdu.

Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusuna hakim Libya Ulusal Ordusu'nun temsilcileri, ateşkes sağlamak için Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde yapılan görüşmelerin ikinci turu kapsamında Cenevre'de bulunuyordu. Görüşmeler, Berlin'de yapılan Libya Konferansı'nda alınan ateşkes kararının kalıcılığını sağlamayı hedefliyordu.

Libya Ulusal Ordusu dün Trablus limanında bulunan ve Türkiye'den silah getirdiğini iddia ettiği bir gemiye saldırdığını ve cephaneliğin vurulduğu bildirdi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda üç sivilin hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı belirtildi. Trablus hükümeti, dört füze atıldığını kaydetti.

Bu saldırı üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti, "saldırgana güçlü karşılıklar verilene kadar" ateşkes görüşmelerine katılımın askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, "uygun zamanda saldırıya güçlü karşılık vereceğiz" denildi. Ayrıca, kalıcı ateşkes sağlanamadığı sürece görüşmelerin bir anlamının olmadığı ve "bombalar altında barışın sağlanamayacağı" ifade edildi.

Libya'nın kamu petrol şirketi NOC saldırı nedeniyle limandaki bütün gemileri boşalttığını duyurdu. NOC saldırıda kullanılan füzelerin limana demirli patlayıcı bir madde olan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gemisi yakınına isabet ettiğini bildirdi.

Ateşkes çabası

Afrika'nın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesi ve öldürülmesiyle sonuçlanan 2011 yılındaki NATO destekli ayaklanmadan bu yana kaos içinde bulunuyor. Nisan 2019'dan bu yana Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Halife Hafter komutasındaki birlikler arasında bir savaş sürüyor. 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası zirvede Libya'ya yabancı ülkelerin müdahalesinin sona erdirilmesi ve silah ambargosu ile birlikte ateşkes sağlanması konusunda 16 ülke ve kuruluş mutabık kalmıştı. Ancak Trablus'ta çatışmalar kesilmedi ve Libya'ya silah akışı da sürüyor.

Türkiye iç savaşta Trablus yönetimini destekliyor. Diplomatlar Ocak ayından beri Türkiye'nin Trablus ve Misrata'ya silah ve askeri kamyon taşıyan birkaç gemi gönderdiğini iddia ediyor.

Reuters, AFP / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe



