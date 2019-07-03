 Libya′da askeri okula saldırı | DÜNYA | DW | 05.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Libya'da askeri okula saldırı

Trablus'taki bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında en az 28 kişi hayatını kaybetti.

default

Libya'nın başkenti Trablus'taki bir askeri okula cumartesi günü düzenlenen hava saldırısında resmi verilere göre an ez 28 kişi öldü. Libya'nın uluslararası tanınan hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Emin El Haşimi, hayatını kaybedenlerin askeri okul öğrencisi olduğunu, saldırıda onlarca kişinin de  yaralandığını kaydetti.

El Haşimi saldırının hemen öncesinde talim alanında olan askeri öğrencilerin, talimi tamamlayıp kışlaya doğru gitmekte olduklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı yaralılar için kan verilmesi çağrısı yaptı.

Önerdiğimiz linkler

İki ayrı yönetimin yer aldığı Libya'da, doğudaki hükümeti destekleyen parlamento Türkiye ile varılan anlaşmaları reddetti. Trablus merkezli hükümete liderlik eden Sarraj'ın vatana ihanetle yargılanması istendi. (04.01.2020)

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararından duyduğu "endişeyi" ifade etti. Türkiye, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna uymaya davet edildi. (03.01.2020)

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararına Rusya'dan eleştiri geldi. Libya'daki Hafter ittifakı ise Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni "vatana ihanetle" suçladı. (03.01.2020)

Türkiye'den kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Trablus'taki hava saldırısıyla ilgili bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadı. Açıklamada "Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Libya'da durum

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana yönetim kaosu yaşanıyor. Birlemiş Milletler tarafından resmi hükümet olarak kabul edilen, Trablus merkezli Fayiz el Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanı sıra ülkenin doğusunda Tobruk merkezli ikinci bir hükümet General Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduruyor.

General Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana başkent Trablus’un kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre o tarihten bu yana en az 280 sivil hayatını kaybetti, 140 binden fazla kişi ise yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. BM Güvenlik Konseyi son olarak Aralık ayında Libya'da ateşkes çağrısı yapmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cuma günü tüm uluslararası taraflara silah ambargosuna uyma çağrısı yaptı.

AFP/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe 

       

Benzer içerik

Libyen Luftangriff Tajoura Detention Center bei Tripolis

Libya'da sığınmacı kampına hava saldırısı: En az 44 ölü 03.07.2019

Libya'da başkent Trablus yakınlarındaki bir sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısı sonucu en az 44 sığınmacı yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu 130'dan fazla mültecinin de yaralandığı belirtiliyor.

Libyen - Murzuk

Trablus hükümeti: Saldırının sorumlusu Hafter 05.08.2019

Libya'da uluslararası kamuoyunca kabul gören hükümet, Pazar günü düzenlenen hava saldırısından General Hafter'i sorumlu tuttu.

Libyen Tripolis nach dem Luftangriff auf das Tajoura Detention Center

BM ve AB’den Libya saldırısına soruşturma talebi 03.07.2019

BM ve AB, Libya'da bir sığınmacı kampına düzenlenen, 44 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı ile ilgili bağımsız soruşturma talebinde bulundu. BM, saldırının savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

NATO'dan Iraklı askerlerin eğitimine ara

NATO, Irak'ta verdiği askeri eğitimleri askıya aldığını duyurdu. İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelen kararın tedbir niteliğinde olduğu açıklandı.  

FOTO-GALERİ

default

Dünya yeni yıla nasıl girdi?

Dünya yeni yıla büyük kentlerde düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.  