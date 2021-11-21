Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest

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Dışişleri Bakanlığı, Libya'da iki yıldan bu yana alıkonulan yedi Türk vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşların serbest kalması için "yoğun diplomatik temas" yürütüldüğünü duyurdu.
Libya'nın doğusunda iki yıl önce alıkonulan yedi Türk vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Libya’nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşımız, yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde salimen yurda getirilmişlerdir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, vatandaşların durumunun Trablus Büyükelçiliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sürekli olarak takip edildiği ve serbest kalmaları için "yoğun gayret sarf edildiği" belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, açıklamada "Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
DHA'nın haberine göre, vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için yürütülen çalışmalara Katar İstihbarat Teşkilatı da destek verdi. Türkiye'ye getirilen vatandaşların Libya'da çoğu lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yurda dönen vatandaşlarla telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği bildirildi.
DHA / BÖ,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AFP ile özel mülakatında Libya ve Belarus konularına ilişkin açıklamalar yaptı. Macron'a yanıt veren Kalın, Türkiye'nin Libya'da "istikrar gücü" olarak bulunduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ve Türkiye'nin Libya'daki paralı askerlerini derhal çekmesi gerektiğini söyledi.
Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush ülkeden bazı yabancı savaşçıların ayrılmaya başladığını açıkladı, ancak bunun "mütevazı bir başlangıç" olduğunu söyledi.
Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan altı Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının serbest bırakılmaması halinde Hafter güçlerinin meşru hedef haline geleceği uyarısı yapmıştı.